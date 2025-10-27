Decentralized Retirement Account（DRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0054863$ 0.0054863 $ 0.0054863 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.83% 漲跌幅（7D） -0.83%

Decentralized Retirement Account（DRA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DRA 的历史最高价为 $ 0.0054863，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DRA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Decentralized Retirement Account（DRA）市场信息

市值 $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,441,349.227837 999,441,349.227837 999,441,349.227837

Decentralized Retirement Account 的当前市值为 $ 24.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DRA 的流通量为 999.44M，总供应量是 999441349.227837，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.58K。