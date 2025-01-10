Decentra Ecosystem 价格 (DCE)
今天 Decentra Ecosystem (DCE) 的实时价格为 0.00783082 USD。目前其市值为 $ 7.83K USD。DCE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Decentra Ecosystem 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 87.62 USD
- Decentra Ecosystem 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.00M USD
在获取 MEXC 上从 DCE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DCE 价格信息的首选平台。
今天内，Decentra Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Decentra Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008823282。
在过去60天内，Decentra Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000357751。
在过去90天内，Decentra Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0008823282
|-11.26%
|60天
|$ -0.0000357751
|-0.45%
|90天
|$ 0
|--
Decentra Ecosystem 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+10.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Decentra is a decentralized crypto multi-utility ecosystem. Connecting Web3 with socials and make it much easier for common users to interact with the blockchain. Providing decentralized solutions of all kinds. Mainly focused on Telegram bots: Trading bots, prediction bots, AI supported bots. Token utility: DCE Token holders enjoy various benefits, including: - Reduced fees for utilizing the whole ecosystem`s utilities and platform - Passive income like staking and access to revenue sharing - More perks to come while the entire ecosystem is constantly growing
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 DCE 兑换 AUD
A$0.0126076202
|1 DCE 兑换 GBP
￡0.0063429642
|1 DCE 兑换 EUR
€0.0075958954
|1 DCE 兑换 USD
$0.00783082
|1 DCE 兑换 MYR
RM0.0351603818
|1 DCE 兑换 TRY
₺0.2772893362
|1 DCE 兑换 JPY
¥1.2358600124
|1 DCE 兑换 RUB
₽0.79482823
|1 DCE 兑换 INR
₹0.6729806708
|1 DCE 兑换 IDR
Rp126.3035307046
|1 DCE 兑换 PHP
₱0.457711429
|1 DCE 兑换 EGP
￡E.0.395847951
|1 DCE 兑换 BRL
R$0.0472981528
|1 DCE 兑换 CAD
C$0.0112763808
|1 DCE 兑换 BDT
৳0.9552034236
|1 DCE 兑换 NGN
₦12.1219527436
|1 DCE 兑换 UAH
₴0.3319484598
|1 DCE 兑换 VES
Bs0.41503346
|1 DCE 兑换 PKR
Rs2.1837024652
|1 DCE 兑换 KZT
₸4.1171319232
|1 DCE 兑换 THB
฿0.2708680638
|1 DCE 兑换 TWD
NT$0.2581821354
|1 DCE 兑换 CHF
Fr0.0071260462
|1 DCE 兑换 HKD
HK$0.0609237796
|1 DCE 兑换 MAD
.د.م0.0787780492