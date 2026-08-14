DebtCoin 今日价格

DebtCoin (DEBT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.23%。当前 DEBT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEBT。

DebtCoin 目前市值在 $ 79,565 排名第 #-，流通供应量为 979.11M DEBT。过去 24 小时内，DEBT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03468763，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEBT 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +7.88%。过去一天，总交易量达到 --。

DebtCoin（DEBT）市场信息

市值 $ 79.57K$ 79.57K $ 79.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 79.57K$ 79.57K $ 79.57K 流通量 979.11M 979.11M 979.11M 总供应量 979,111,984.855735 979,111,984.855735 979,111,984.855735

DebtCoin 的当前市值为 $ 79.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEBT 的流通量为 979.11M，总供应量是 979111984.855735，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.57K。