Dealer 今日价格

Dealer (DEALER) 今日实时价格为 $ 0.00328729，过去 24 小时内变化了 13.36%。当前 DEALER 兑 USD 的汇率为 $ 0.00328729 每 DEALER。

Dealer 目前市值在 $ 3,181,548 排名第 #-，流通供应量为 968.22M DEALER。过去 24 小时内，DEALER 的交易价格在 $ 0.00252607（低点）和 $ 0.00357787（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00357787，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEALER 在过去一小时内波动了 +2.74%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 899.21K。

Dealer（DEALER）市场信息

市值 $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M 成交量（24H） $ 899.21K$ 899.21K $ 899.21K 完全稀释市值 $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M 流通量 968.22M 968.22M 968.22M 总供应量 968,223,550.766829 968,223,550.766829 968,223,550.766829

Dealer 的当前市值为 $ 3.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 899.21K。DEALER 的流通量为 968.22M，总供应量是 968223550.766829，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.18M。