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Davincigraph 价格 (DAVINCI)

USD

Davincigraph (DAVINCI) 实时价格图表

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-19.30%(1D)

今天 Davincigraph (DAVINCI) 的价格

今天 Davincigraph (DAVINCI) 的实时价格为 0.00875048 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAVINCI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Davincigraph 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 145.39 USD
- Davincigraph 当天价格变化为 -19.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Davincigraph (DAVINCI) 价格表现 USD

今天内，Davincigraph 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002100425256371068
在过去30天内，Davincigraph 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011872940
在过去60天内，Davincigraph 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006404458
在过去90天内，Davincigraph 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000516834602344735

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.002100425256371068-19.35%
30天$ -0.0011872940-13.56%
60天$ +0.0006404458+7.32%
90天$ -0.000516834602344735-5.57%

Davincigraph (DAVINCI) 价格分析

Davincigraph 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00743919
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$ 0.062324
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+0.07%

-19.35%

+6.05%

Davincigraph (DAVINCI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Davincigraph (DAVINCI)

DaVinciGraph, built on Hedera, offers essential token management tools: locking, vesting, burning, and on-chain management, plus token logo curation. Focused on enhancing Hedera ecosystem efficiency, it's set to introduce an airdrop system and launchpad, streamlining project engagement and funding.

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Davincigraph (DAVINCI) 资源

官网

Davincigraph（DAVINCI）代币经济

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大家还在问：关于 Davincigraph (DAVINCI) 的其他问题

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DAVINCI 兑换为当地货币

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1 DAVINCI 兑换 AUD
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1 DAVINCI 兑换 GBP
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1 DAVINCI 兑换 EUR
0.0075254128
1 DAVINCI 兑换 USD
$0.00875048
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RM0.0371020352
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0.3446814072
1 DAVINCI 兑换 JPY
¥1.2652319032
1 DAVINCI 兑换 RUB
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1 DAVINCI 兑换 INR
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1 DAVINCI 兑换 IDR
Rp143.4504688512
1 DAVINCI 兑换 KRW
11.93784234
1 DAVINCI 兑换 PHP
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1 DAVINCI 兑换 EGP
￡E.0.4389240768
1 DAVINCI 兑换 BRL
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1 DAVINCI 兑换 CAD
C$0.011813148
1 DAVINCI 兑换 BDT
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1 DAVINCI 兑换 MXN
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