DaVinci 价格 (WTF)
今天 DaVinci (WTF) 的实时价格为 25.33 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTF 兑换 USD 的价格为实时更新。
DaVinci 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 234.74 USD
- DaVinci 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，DaVinci 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DaVinci 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.2315735370。
在过去60天内，DaVinci 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7255626520。
在过去90天内，DaVinci 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -3.2315735370
|-12.75%
|60天
|$ -0.7255626520
|-2.86%
|90天
|$ 0
|--
DaVinci 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+3.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story.
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|1 WTF 兑换 AUD
A$41.0346
|1 WTF 兑换 GBP
￡20.5173
|1 WTF 兑换 EUR
€24.5701
|1 WTF 兑换 USD
$25.33
|1 WTF 兑换 MYR
RM113.7317
|1 WTF 兑换 TRY
₺897.1886
|1 WTF 兑换 JPY
¥4,015.3116
|1 WTF 兑换 RUB
₽2,589.9925
|1 WTF 兑换 INR
₹2,180.4064
|1 WTF 兑换 IDR
Rp408,548.3299
|1 WTF 兑换 PHP
₱1,484.8446
|1 WTF 兑换 EGP
￡E.1,280.6848
|1 WTF 兑换 BRL
R$154.513
|1 WTF 兑换 CAD
C$36.4752
|1 WTF 兑换 BDT
৳3,089.7534
|1 WTF 兑换 NGN
₦39,271.1254
|1 WTF 兑换 UAH
₴1,070.9524
|1 WTF 兑换 VES
Bs1,342.49
|1 WTF 兑换 PKR
Rs7,053.6451
|1 WTF 兑换 KZT
₸13,366.641
|1 WTF 兑换 THB
฿879.9642
|1 WTF 兑换 TWD
NT$835.89
|1 WTF 兑换 CHF
Fr23.0503
|1 WTF 兑换 HKD
HK$197.0674
|1 WTF 兑换 MAD
.د.م254.3132