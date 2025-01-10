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Daumenfrosch 价格 (DAUMEN)

USD

Daumenfrosch (DAUMEN) 实时价格图表

$0.02348228
$0.02348228$0.02348228
+17.70%(1D)

今天 Daumenfrosch (DAUMEN) 的价格

今天 Daumenfrosch (DAUMEN) 的实时价格为 0.02348228 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAUMEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Daumenfrosch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.47K USD
- Daumenfrosch 当天价格变化为 +17.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Daumenfrosch (DAUMEN) 价格表现 USD

今天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00354051
在过去30天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0110219834
在过去60天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0185450883
在过去90天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1043596473056553

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00354051+17.75%
30天$ -0.0110219834-46.93%
60天$ -0.0185450883-78.97%
90天$ -0.1043596473056553-81.63%

Daumenfrosch (DAUMEN) 价格分析

Daumenfrosch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01986207
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$ 0.02586138
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$ 1.53
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-2.79%

+17.75%

-9.23%

Daumenfrosch (DAUMEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 23.47K
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什么是Daumenfrosch (DAUMEN)

Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.

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Daumenfrosch (DAUMEN) 资源

官网

大家还在问：关于 Daumenfrosch (DAUMEN) 的其他问题

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DAUMEN 兑换为当地货币

1 DAUMEN 兑换 AUD
A$0.0380412936
1 DAUMEN 兑换 GBP
0.0190206468
1 DAUMEN 兑换 EUR
0.0227778116
1 DAUMEN 兑换 USD
$0.02348228
1 DAUMEN 兑换 MYR
RM0.1054354372
1 DAUMEN 兑换 TRY
0.8317423576
1 DAUMEN 兑换 JPY
¥3.7224110256
1 DAUMEN 兑换 RUB
2.40106313
1 DAUMEN 兑换 INR
2.0213546624
1 DAUMEN 兑换 IDR
Rp378.7463985884
1 DAUMEN 兑换 PHP
1.3765312536
1 DAUMEN 兑换 EGP
￡E.1.1872640768
1 DAUMEN 兑换 BRL
R$0.143241908
1 DAUMEN 兑换 CAD
C$0.0338144832
1 DAUMEN 兑换 BDT
2.8643685144
1 DAUMEN 兑换 NGN
36.4064572664
1 DAUMEN 兑换 UAH
0.9928307984
1 DAUMEN 兑换 VES
Bs1.24456084
1 DAUMEN 兑换 PKR
Rs6.5391105116
1 DAUMEN 兑换 KZT
12.391599156
1 DAUMEN 兑换 THB
฿0.8157744072
1 DAUMEN 兑换 TWD
NT$0.77491524
1 DAUMEN 兑换 CHF
Fr0.0213688748
1 DAUMEN 兑换 HKD
HK$0.1826921384
1 DAUMEN 兑换 MAD
.د.م0.2357620912