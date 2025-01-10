Daumenfrosch 价格 (DAUMEN)
今天 Daumenfrosch (DAUMEN) 的实时价格为 0.02348228 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAUMEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Daumenfrosch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.47K USD
- Daumenfrosch 当天价格变化为 +17.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00354051。
在过去30天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0110219834。
在过去60天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0185450883。
在过去90天内，Daumenfrosch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1043596473056553。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00354051
|+17.75%
|30天
|$ -0.0110219834
|-46.93%
|60天
|$ -0.0185450883
|-78.97%
|90天
|$ -0.1043596473056553
|-81.63%
Daumenfrosch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.79%
+17.75%
-9.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.
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|1 DAUMEN 兑换 AUD
A$0.0380412936
|1 DAUMEN 兑换 GBP
￡0.0190206468
|1 DAUMEN 兑换 EUR
€0.0227778116
|1 DAUMEN 兑换 USD
$0.02348228
|1 DAUMEN 兑换 MYR
RM0.1054354372
|1 DAUMEN 兑换 TRY
₺0.8317423576
|1 DAUMEN 兑换 JPY
¥3.7224110256
|1 DAUMEN 兑换 RUB
₽2.40106313
|1 DAUMEN 兑换 INR
₹2.0213546624
|1 DAUMEN 兑换 IDR
Rp378.7463985884
|1 DAUMEN 兑换 PHP
₱1.3765312536
|1 DAUMEN 兑换 EGP
￡E.1.1872640768
|1 DAUMEN 兑换 BRL
R$0.143241908
|1 DAUMEN 兑换 CAD
C$0.0338144832
|1 DAUMEN 兑换 BDT
৳2.8643685144
|1 DAUMEN 兑换 NGN
₦36.4064572664
|1 DAUMEN 兑换 UAH
₴0.9928307984
|1 DAUMEN 兑换 VES
Bs1.24456084
|1 DAUMEN 兑换 PKR
Rs6.5391105116
|1 DAUMEN 兑换 KZT
₸12.391599156
|1 DAUMEN 兑换 THB
฿0.8157744072
|1 DAUMEN 兑换 TWD
NT$0.77491524
|1 DAUMEN 兑换 CHF
Fr0.0213688748
|1 DAUMEN 兑换 HKD
HK$0.1826921384
|1 DAUMEN 兑换 MAD
.د.م0.2357620912