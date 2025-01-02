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Datamine FLUX 价格 (FLUX)

USD

Datamine FLUX (FLUX) 实时价格图表

$0.051375
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+0.50%(1D)

今天 Datamine FLUX (FLUX) 的价格

今天 Datamine FLUX (FLUX) 的实时价格为 0.051375 USD。目前其市值为 $ 200.36K USD。FLUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Datamine FLUX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 142.54 USD
- Datamine FLUX 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 3.90M USD

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Datamine FLUX (FLUX) 价格表现 USD

今天内，Datamine FLUX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030555
在过去30天内，Datamine FLUX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012378189
在过去60天内，Datamine FLUX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0104033707
在过去90天内，Datamine FLUX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00044981911917863

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030555+0.60%
30天$ -0.0012378189-2.40%
60天$ +0.0104033707+20.25%
90天$ -0.00044981911917863-0.86%

Datamine FLUX (FLUX) 价格分析

Datamine FLUX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.05107
$ 0.05107$ 0.05107

$ 0.051375
$ 0.051375$ 0.051375

$ 456.44
$ 456.44$ 456.44

--

+0.60%

-9.14%

Datamine FLUX (FLUX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 200.36K
$ 200.36K$ 200.36K

$ 142.54
$ 142.54$ 142.54

3.90M
3.90M 3.90M

什么是Datamine FLUX (FLUX)

FLUX functions as the native currency of the Datamine Ecosystem and is powered by Datamine (DAM) token. Every 15 seconds you generate a bit of USDc in form of FLUX tokens.

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Datamine FLUX (FLUX) 资源

官网

大家还在问：关于 Datamine FLUX (FLUX) 的其他问题

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FLUX 兑换为当地货币

1 FLUX 兑换 AUD
A$0.0822
1 FLUX 兑换 GBP
0.0411
1 FLUX 兑换 EUR
0.04983375
1 FLUX 兑换 USD
$0.051375
1 FLUX 兑换 MYR
RM0.22964625
1 FLUX 兑换 TRY
1.8135375
1 FLUX 兑换 JPY
¥8.0710125
1 FLUX 兑换 RUB
5.72779875
1 FLUX 兑换 INR
4.40437875
1 FLUX 兑换 IDR
Rp828.62891625
1 FLUX 兑换 PHP
2.9766675
1 FLUX 兑换 EGP
￡E.2.607795
1 FLUX 兑换 BRL
R$0.31801125
1 FLUX 兑换 CAD
C$0.07398
1 FLUX 兑换 BDT
6.1393125
1 FLUX 兑换 NGN
79.40468625
1 FLUX 兑换 UAH
2.16340125
1 FLUX 兑换 VES
Bs2.620125
1 FLUX 兑换 PKR
Rs14.3182125
1 FLUX 兑换 KZT
26.96827875
1 FLUX 兑换 THB
฿1.761135
1 FLUX 兑换 TWD
NT$1.68921
1 FLUX 兑换 CHF
Fr0.0462375
1 FLUX 兑换 HKD
HK$0.39918375
1 FLUX 兑换 MAD
.د.م0.51940125