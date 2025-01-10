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DataHighway 价格 (DHX)

USD

DataHighway (DHX) 实时价格图表

$0.01590484
$0.01590484$0.01590484
+3.30%(1D)

今天 DataHighway (DHX) 的价格

今天 DataHighway (DHX) 的实时价格为 0.01591977 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DHX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DataHighway 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.69K USD
- DataHighway 当天价格变化为 +3.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DataHighway (DHX) 价格表现 USD

今天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00053245
在过去30天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038561185
在过去60天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0083666144
在过去90天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.011095163556128235

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00053245+3.46%
30天$ -0.0038561185-24.22%
60天$ -0.0083666144-52.55%
90天$ -0.011095163556128235-41.07%

DataHighway (DHX) 价格分析

DataHighway 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01382309
$ 0.01382309$ 0.01382309

$ 0.01597959
$ 0.01597959$ 0.01597959

$ 79.45
$ 79.45$ 79.45

+5.52%

+3.46%

+2.70%

DataHighway (DHX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

0.00
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什么是DataHighway (DHX)

DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.

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DataHighway (DHX) 资源

官网

大家还在问：关于 DataHighway (DHX) 的其他问题

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DHX 兑换为当地货币

1 DHX 兑换 AUD
A$0.0257900274
1 DHX 兑换 GBP
0.0128950137
1 DHX 兑换 EUR
0.0154421769
1 DHX 兑换 USD
$0.01591977
1 DHX 兑换 MYR
RM0.0714797673
1 DHX 兑换 TRY
0.5638782534
1 DHX 兑换 JPY
¥2.5236019404
1 DHX 兑换 RUB
1.6277964825
1 DHX 兑换 INR
1.3703738016
1 DHX 兑换 IDR
Rp256.7704479231
1 DHX 兑换 PHP
0.9332169174
1 DHX 兑换 EGP
￡E.0.8049035712
1 DHX 兑换 BRL
R$0.097110597
1 DHX 兑换 CAD
C$0.0229244688
1 DHX 兑换 BDT
1.9418935446
1 DHX 兑换 NGN
24.6816930126
1 DHX 兑换 UAH
0.6730878756
1 DHX 兑换 VES
Bs0.84374781
1 DHX 兑换 PKR
Rs4.4331783519
1 DHX 兑换 KZT
8.400862629
1 DHX 兑换 THB
฿0.5530528098
1 DHX 兑换 TWD
NT$0.52535241
1 DHX 兑换 CHF
Fr0.0144869907
1 DHX 兑换 HKD
HK$0.1238558106
1 DHX 兑换 MAD
.د.م0.1598344908