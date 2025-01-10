DataHighway 价格 (DHX)
今天 DataHighway (DHX) 的实时价格为 0.01591977 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DHX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DataHighway 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.69K USD
- DataHighway 当天价格变化为 +3.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00053245。
在过去30天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038561185。
在过去60天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0083666144。
在过去90天内，DataHighway 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.011095163556128235。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00053245
|+3.46%
|30天
|$ -0.0038561185
|-24.22%
|60天
|$ -0.0083666144
|-52.55%
|90天
|$ -0.011095163556128235
|-41.07%
DataHighway 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+5.52%
+3.46%
+2.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.
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|1 DHX 兑换 AUD
A$0.0257900274
|1 DHX 兑换 GBP
￡0.0128950137
|1 DHX 兑换 EUR
€0.0154421769
|1 DHX 兑换 USD
$0.01591977
|1 DHX 兑换 MYR
RM0.0714797673
|1 DHX 兑换 TRY
₺0.5638782534
|1 DHX 兑换 JPY
¥2.5236019404
|1 DHX 兑换 RUB
₽1.6277964825
|1 DHX 兑换 INR
₹1.3703738016
|1 DHX 兑换 IDR
Rp256.7704479231
|1 DHX 兑换 PHP
₱0.9332169174
|1 DHX 兑换 EGP
￡E.0.8049035712
|1 DHX 兑换 BRL
R$0.097110597
|1 DHX 兑换 CAD
C$0.0229244688
|1 DHX 兑换 BDT
৳1.9418935446
|1 DHX 兑换 NGN
₦24.6816930126
|1 DHX 兑换 UAH
₴0.6730878756
|1 DHX 兑换 VES
Bs0.84374781
|1 DHX 兑换 PKR
Rs4.4331783519
|1 DHX 兑换 KZT
₸8.400862629
|1 DHX 兑换 THB
฿0.5530528098
|1 DHX 兑换 TWD
NT$0.52535241
|1 DHX 兑换 CHF
Fr0.0144869907
|1 DHX 兑换 HKD
HK$0.1238558106
|1 DHX 兑换 MAD
.د.م0.1598344908