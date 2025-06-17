Data Universe 价格 (SN13)
今天 Data Universe (SN13) 的实时价格为 9.21 USD。目前其市值为 $ 11.66M USD。SN13 兑换 USD 的价格为实时更新。
Data Universe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Data Universe 当天价格变化为 -7.09%
- 其循环供应量为 1.27M USD
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今天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.703899686968913。
在过去30天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.703899686968913
|-7.09%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Data Universe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
-7.09%
-29.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN13 兑换 VND
₫242,361.15
|1 SN13 兑换 AUD
A$13.9992
|1 SN13 兑换 GBP
￡6.7233
|1 SN13 兑换 EUR
€7.9206
|1 SN13 兑换 USD
$9.21
|1 SN13 兑换 MYR
RM39.0504
|1 SN13 兑换 TRY
₺362.7819
|1 SN13 兑换 JPY
¥1,332.4107
|1 SN13 兑换 RUB
₽722.064
|1 SN13 兑换 INR
₹794.2704
|1 SN13 兑换 IDR
Rp150,983.5824
|1 SN13 兑换 KRW
₩12,564.7425
|1 SN13 兑换 PHP
₱521.4702
|1 SN13 兑换 EGP
￡E.462.342
|1 SN13 兑换 BRL
R$50.5629
|1 SN13 兑换 CAD
C$12.4335
|1 SN13 兑换 BDT
৳1,125.8304
|1 SN13 兑换 NGN
₦14,234.8839
|1 SN13 兑换 UAH
₴382.6755
|1 SN13 兑换 VES
Bs939.42
|1 SN13 兑换 PKR
Rs2,606.7984
|1 SN13 兑换 KZT
₸4,720.5855
|1 SN13 兑换 THB
฿299.4171
|1 SN13 兑换 TWD
NT$271.695
|1 SN13 兑换 AED
د.إ33.8007
|1 SN13 兑换 CHF
Fr7.4601
|1 SN13 兑换 HKD
HK$72.2064
|1 SN13 兑换 MAD
.د.م83.9031
|1 SN13 兑换 MXN
$174.3453