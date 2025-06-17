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Data Universe 价格 (SN13)

USD

Data Universe (SN13) 实时价格图表

$9.21
$9.21$9.21
-7.00%(1D)

今天 Data Universe (SN13) 的价格

今天 Data Universe (SN13) 的实时价格为 9.21 USD。目前其市值为 $ 11.66M USD。SN13 兑换 USD 的价格为实时更新。
Data Universe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Data Universe 当天价格变化为 -7.09%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Data Universe (SN13) 价格表现 USD

今天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.703899686968913
在过去30天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Data Universe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.703899686968913-7.09%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Data Universe (SN13) 价格分析

Data Universe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.17
$ 9.17$ 9.17

$ 10.14
$ 10.14$ 10.14

$ 13.36
$ 13.36$ 13.36

-0.13%

-7.09%

-29.78%

Data Universe (SN13) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.66M
$ 11.66M$ 11.66M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什么是Data Universe (SN13)

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Data Universe (SN13) 资源

官网

Data Universe（SN13）代币经济

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大家还在问：关于 Data Universe (SN13) 的其他问题

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SN13 兑换为当地货币

1 SN13 兑换 VND
242,361.15
1 SN13 兑换 AUD
A$13.9992
1 SN13 兑换 GBP
6.7233
1 SN13 兑换 EUR
7.9206
1 SN13 兑换 USD
$9.21
1 SN13 兑换 MYR
RM39.0504
1 SN13 兑换 TRY
362.7819
1 SN13 兑换 JPY
¥1,332.4107
1 SN13 兑换 RUB
722.064
1 SN13 兑换 INR
794.2704
1 SN13 兑换 IDR
Rp150,983.5824
1 SN13 兑换 KRW
12,564.7425
1 SN13 兑换 PHP
521.4702
1 SN13 兑换 EGP
￡E.462.342
1 SN13 兑换 BRL
R$50.5629
1 SN13 兑换 CAD
C$12.4335
1 SN13 兑换 BDT
1,125.8304
1 SN13 兑换 NGN
14,234.8839
1 SN13 兑换 UAH
382.6755
1 SN13 兑换 VES
Bs939.42
1 SN13 兑换 PKR
Rs2,606.7984
1 SN13 兑换 KZT
4,720.5855
1 SN13 兑换 THB
฿299.4171
1 SN13 兑换 TWD
NT$271.695
1 SN13 兑换 AED
د.إ33.8007
1 SN13 兑换 CHF
Fr7.4601
1 SN13 兑换 HKD
HK$72.2064
1 SN13 兑换 MAD
.د.م83.9031
1 SN13 兑换 MXN
$174.3453