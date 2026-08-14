Dat Bih Gah 今日价格

Dat Bih Gah (DATBIHGAH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.68%。当前 DATBIHGAH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DATBIHGAH。

Dat Bih Gah 目前市值在 $ 33,194 排名第 #-，流通供应量为 999.50M DATBIHGAH。过去 24 小时内，DATBIHGAH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00130507，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DATBIHGAH 在过去一小时内波动了 -1.63%，过去7 天内波动了 -27.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Dat Bih Gah（DATBIHGAH）市场信息

市值 $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 总供应量 999,495,716.511146 999,495,716.511146 999,495,716.511146

Dat Bih Gah 的当前市值为 $ 33.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DATBIHGAH 的流通量为 999.50M，总供应量是 999495716.511146，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.19K。