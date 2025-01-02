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Dash Diamond 价格 (DASHD)

USD

Dash Diamond (DASHD) 实时价格图表

$0.00128762
$0.00128762$0.00128762
-4.20%(1D)

今天 Dash Diamond (DASHD) 的价格

今天 Dash Diamond (DASHD) 的实时价格为 0.00128762 USD。目前其市值为 $ 564.43K USD。DASHD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dash Diamond 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 248.11 USD
- Dash Diamond 当天价格变化为 -4.25%
- 其循环供应量为 438.35M USD

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Dash Diamond (DASHD) 价格表现 USD

今天内，Dash Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Dash Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001382719
在过去60天内，Dash Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014208085
在过去90天内，Dash Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007443759520117119

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.25%
30天$ -0.0001382719-10.73%
60天$ +0.0014208085+110.34%
90天$ +0.0007443759520117119+137.02%

Dash Diamond (DASHD) 价格分析

Dash Diamond 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00116859
$ 0.00116859$ 0.00116859

$ 0.0013595
$ 0.0013595$ 0.0013595

$ 54.7
$ 54.7$ 54.7

+0.38%

-4.25%

-31.65%

Dash Diamond (DASHD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 564.43K
$ 564.43K$ 564.43K

$ 248.11
$ 248.11$ 248.11

438.35M
438.35M 438.35M

什么是Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

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Dash Diamond (DASHD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dash Diamond (DASHD) 的其他问题

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DASHD 兑换为当地货币

1 DASHD 兑换 AUD
A$0.002060192
1 DASHD 兑换 GBP
0.001030096
1 DASHD 兑换 EUR
0.0012361152
1 DASHD 兑换 USD
$0.00128762
1 DASHD 兑换 MYR
RM0.0057556614
1 DASHD 兑换 TRY
0.0454658622
1 DASHD 兑换 JPY
¥0.2021048352
1 DASHD 兑换 RUB
0.14292582
1 DASHD 兑换 INR
0.1103619102
1 DASHD 兑换 IDR
Rp20.7680616086
1 DASHD 兑换 PHP
0.0744759408
1 DASHD 兑换 EGP
￡E.0.0653595912
1 DASHD 兑换 BRL
R$0.0081635108
1 DASHD 兑换 CAD
C$0.0018541728
1 DASHD 兑换 BDT
0.15387059
1 DASHD 兑换 NGN
1.9932100076
1 DASHD 兑换 UAH
0.0541572972
1 DASHD 兑换 VES
Bs0.06566862
1 DASHD 兑换 PKR
Rs0.358666551
1 DASHD 兑换 KZT
0.6759103666
1 DASHD 兑换 THB
฿0.0440623564
1 DASHD 兑换 TWD
NT$0.0423240694
1 DASHD 兑换 CHF
Fr0.001158858
1 DASHD 兑换 HKD
HK$0.0100048074
1 DASHD 兑换 MAD
.د.م0.013004962