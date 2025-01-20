Dark Protocol 价格 (DARK)
今天 Dark Protocol (DARK) 的实时价格为 0.218827 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DARK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dark Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 57.76K USD
- Dark Protocol 当天价格变化为 +27.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04724074。
在过去30天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0552435326。
在过去60天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1470757274。
在过去90天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.13520313601320053。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04724074
|+27.53%
|30天
|$ -0.0552435326
|-25.24%
|60天
|$ +0.1470757274
|+67.21%
|90天
|$ +0.13520313601320053
|+161.68%
Dark Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.08%
+27.53%
-9.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Dark Protocol is a Decentralized Private Liquidity Issuer on the Solana Network - Its purpose is to provide shielded or private liquidity for users and or developers enabling anonymous functionality at scale.
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|1 DARK 兑换 AUD
A$0.35231147
|1 DARK 兑换 GBP
￡0.17943814
|1 DARK 兑换 EUR
€0.21226219
|1 DARK 兑换 USD
$0.218827
|1 DARK 兑换 MYR
RM0.9847215
|1 DARK 兑换 TRY
₺7.75304061
|1 DARK 兑换 JPY
¥34.19609529
|1 DARK 兑换 RUB
₽22.42101442
|1 DARK 兑换 INR
₹18.94604166
|1 DARK 兑换 IDR
Rp3,587.32729488
|1 DARK 兑换 PHP
₱12.81232085
|1 DARK 兑换 EGP
￡E.10.98949194
|1 DARK 兑换 BRL
R$1.3348447
|1 DARK 兑换 CAD
C$0.31511088
|1 DARK 兑换 BDT
৳26.5874805
|1 DARK 兑换 NGN
₦340.85150001
|1 DARK 兑换 UAH
₴9.21480497
|1 DARK 兑换 VES
Bs11.816658
|1 DARK 兑换 PKR
Rs61.00459106
|1 DARK 兑换 KZT
₸116.14899506
|1 DARK 兑换 THB
฿7.55609631
|1 DARK 兑换 TWD
NT$7.19722003
|1 DARK 兑换 CHF
Fr0.19913257
|1 DARK 兑换 HKD
HK$1.70247406
|1 DARK 兑换 MAD
.د.م2.19702308