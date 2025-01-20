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Dark Protocol 价格 (DARK)

USD

Dark Protocol (DARK) 实时价格图表

$0.218827
$0.218827$0.218827
+27.50%(1D)

今天 Dark Protocol (DARK) 的价格

今天 Dark Protocol (DARK) 的实时价格为 0.218827 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DARK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dark Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 57.76K USD
- Dark Protocol 当天价格变化为 +27.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dark Protocol (DARK) 价格表现 USD

今天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04724074
在过去30天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0552435326
在过去60天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1470757274
在过去90天内，Dark Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.13520313601320053

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04724074+27.53%
30天$ -0.0552435326-25.24%
60天$ +0.1470757274+67.21%
90天$ +0.13520313601320053+161.68%

Dark Protocol (DARK) 价格分析

Dark Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.149177
$ 0.149177$ 0.149177

$ 0.230076
$ 0.230076$ 0.230076

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

+1.08%

+27.53%

-9.99%

Dark Protocol (DARK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

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什么是Dark Protocol (DARK)

Dark Protocol is a Decentralized Private Liquidity Issuer on the Solana Network - Its purpose is to provide shielded or private liquidity for users and or developers enabling anonymous functionality at scale.

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Dark Protocol (DARK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dark Protocol (DARK) 的其他问题

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DARK 兑换为当地货币

1 DARK 兑换 AUD
A$0.35231147
1 DARK 兑换 GBP
0.17943814
1 DARK 兑换 EUR
0.21226219
1 DARK 兑换 USD
$0.218827
1 DARK 兑换 MYR
RM0.9847215
1 DARK 兑换 TRY
7.75304061
1 DARK 兑换 JPY
¥34.19609529
1 DARK 兑换 RUB
22.42101442
1 DARK 兑换 INR
18.94604166
1 DARK 兑换 IDR
Rp3,587.32729488
1 DARK 兑换 PHP
12.81232085
1 DARK 兑换 EGP
￡E.10.98949194
1 DARK 兑换 BRL
R$1.3348447
1 DARK 兑换 CAD
C$0.31511088
1 DARK 兑换 BDT
26.5874805
1 DARK 兑换 NGN
340.85150001
1 DARK 兑换 UAH
9.21480497
1 DARK 兑换 VES
Bs11.816658
1 DARK 兑换 PKR
Rs61.00459106
1 DARK 兑换 KZT
116.14899506
1 DARK 兑换 THB
฿7.55609631
1 DARK 兑换 TWD
NT$7.19722003
1 DARK 兑换 CHF
Fr0.19913257
1 DARK 兑换 HKD
HK$1.70247406
1 DARK 兑换 MAD
.د.م2.19702308