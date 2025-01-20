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DAOSquare 价格 (RICE)

USD

DAOSquare (RICE) 实时价格图表

$0.079112
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-29.30%(1D)

今天 DAOSquare (RICE) 的价格

今天 DAOSquare (RICE) 的实时价格为 0.079112 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RICE 兑换 USD 的价格为实时更新。
DAOSquare 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.68K USD
- DAOSquare 当天价格变化为 -29.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DAOSquare (RICE) 价格表现 USD

今天内，DAOSquare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03287696415556975
在过去30天内，DAOSquare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0122900492
在过去60天内，DAOSquare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0101559792
在过去90天内，DAOSquare 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01125876132722048

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.03287696415556975-29.35%
30天$ -0.0122900492-15.53%
60天$ -0.0101559792-12.83%
90天$ -0.01125876132722048-12.45%

DAOSquare (RICE) 价格分析

DAOSquare 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.069875
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$ 0.111989
$ 0.111989$ 0.111989

$ 4.91
$ 4.91$ 4.91

+12.93%

-29.35%

-3.10%

DAOSquare (RICE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.68K
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什么是DAOSquare (RICE)

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DAOSquare (RICE) 资源

官网

大家还在问：关于 DAOSquare (RICE) 的其他问题

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RICE 兑换为当地货币

1 RICE 兑换 AUD
A$0.12737032
1 RICE 兑换 GBP
0.06487184
1 RICE 兑换 EUR
0.07673864
1 RICE 兑换 USD
$0.079112
1 RICE 兑换 MYR
RM0.356004
1 RICE 兑换 TRY
2.80293816
1 RICE 兑换 JPY
¥12.36283224
1 RICE 兑换 RUB
8.10581552
1 RICE 兑换 INR
6.84951696
1 RICE 兑换 IDR
Rp1,296.91782528
1 RICE 兑换 PHP
4.6320076
1 RICE 兑换 EGP
￡E.3.97300464
1 RICE 兑换 BRL
R$0.4825832
1 RICE 兑换 CAD
C$0.11392128
1 RICE 兑换 BDT
9.612108
1 RICE 兑换 NGN
123.22722456
1 RICE 兑换 UAH
3.33140632
1 RICE 兑换 VES
Bs4.272048
1 RICE 兑换 PKR
Rs22.05484336
1 RICE 兑换 KZT
41.99106736
1 RICE 兑换 THB
฿2.73173736
1 RICE 兑换 TWD
NT$2.60199368
1 RICE 兑换 CHF
Fr0.07199192
1 RICE 兑换 HKD
HK$0.61549136
1 RICE 兑换 MAD
.د.م0.79428448