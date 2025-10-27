DAOBase（BEE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 最低价 $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

DAOBase（BEE）当前实时价格为 $0.01990183。过去 24 小时内，BEE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEE 的历史最高价为 $ 0.119035，历史最低价为 $ 0.00840027。

从短期表现来看，BEE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DAOBase（BEE）市场信息

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M 流通量 55.00M 55.00M 55.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DAOBase 的当前市值为 $ 1.09M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEE 的流通量为 55.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.90M。