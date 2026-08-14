DANK DOGE 今日价格

DANK DOGE (DANKDOGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.02%。当前 DANKDOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DANKDOGE。

DANK DOGE 目前市值在 $ 42,336 排名第 #-，流通供应量为 412.69T DANKDOGE。过去 24 小时内，DANKDOGE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DANKDOGE 在过去一小时内波动了 +3.11%，过去7 天内波动了 -16.85%。过去一天，总交易量达到 --。

DANK DOGE（DANKDOGE）市场信息

市值 $ 42.34K$ 42.34K $ 42.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.34K$ 42.34K $ 42.34K 流通量 412.69T 412.69T 412.69T 总供应量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

DANK DOGE 的当前市值为 $ 42.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DANKDOGE 的流通量为 412.69T，总供应量是 420690000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.34K。