Danaher xStock（DHRX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 221.63 $ 221.63 $ 221.63 24H最低价 $ 227.25 $ 227.25 $ 227.25 24H最高价 24H最低价 $ 221.63$ 221.63 $ 221.63 24H最高价 $ 227.25$ 227.25 $ 227.25 历史最高 $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 最低价 $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +0.40% 漲跌幅（7D） +7.06% 漲跌幅（7D） +7.06%

Danaher xStock（DHRX）当前实时价格为 $222.98。过去 24 小时内，DHRX 的交易价格在 $ 221.63 至 $ 227.25 之间波动，市场活跃度显著。DHRX 的历史最高价为 $ 230.48，历史最低价为 $ 180.2。

从短期表现来看，DHRX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.40%，过去 7 天内累计变动为 +7.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Danaher xStock（DHRX）市场信息

市值 $ 178.60K$ 178.60K $ 178.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M 流通量 800.96 800.96 800.96 总供应量 22,700.0 22,700.0 22,700.0

Danaher xStock 的当前市值为 $ 178.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DHRX 的流通量为 800.96，总供应量是 22700.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.06M。