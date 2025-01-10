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Damoon 价格 (DAMOON)

USD

Damoon (DAMOON) 实时价格图表

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+3.90%(1D)

今天 Damoon (DAMOON) 的价格

今天 Damoon (DAMOON) 的实时价格为 0.057567 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAMOON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Damoon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.97K USD
- Damoon 当天价格变化为 +3.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Damoon (DAMOON) 价格表现 USD

今天内，Damoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00221081
在过去30天内，Damoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0117656528
在过去60天内，Damoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055898017
在过去90天内，Damoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0244003952504506

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00221081+3.99%
30天$ -0.0117656528-20.43%
60天$ -0.0055898017-9.71%
90天$ +0.0244003952504506+73.57%

Damoon (DAMOON) 价格分析

Damoon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055132
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$ 0.058671
$ 0.058671$ 0.058671

$ 0.204984
$ 0.204984$ 0.204984

-1.33%

+3.99%

-8.03%

Damoon (DAMOON) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.97K
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什么是Damoon (DAMOON)

Fortoon favoors teh brev, and Mr. Damoon ain't no exceptiun. From teh moment he gazed at teh stars as a child, he knew his destinny was among 'em. Every tim a VVS whitelisted MEME token on Cronos reechs $10M Markit Cop or $3M Daily Trodding Volume, we burn 1% of total suppley, up to 20% of burn resorves.

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Damoon (DAMOON) 资源

官网

大家还在问：关于 Damoon (DAMOON) 的其他问题

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DAMOON 兑换为当地货币

1 DAMOON 兑换 AUD
A$0.09325854
1 DAMOON 兑换 GBP
0.04662927
1 DAMOON 兑换 EUR
0.05583999
1 DAMOON 兑换 USD
$0.057567
1 DAMOON 兑换 MYR
RM0.25847583
1 DAMOON 兑换 TRY
2.03902314
1 DAMOON 兑换 JPY
¥9.12552084
1 DAMOON 兑换 RUB
5.88622575
1 DAMOON 兑换 INR
4.95536736
1 DAMOON 兑换 IDR
Rp928.49987001
1 DAMOON 兑换 PHP
3.37457754
1 DAMOON 兑换 EGP
￡E.2.91058752
1 DAMOON 兑换 BRL
R$0.3511587
1 DAMOON 兑换 CAD
C$0.08289648
1 DAMOON 兑换 BDT
7.02202266
1 DAMOON 兑换 NGN
89.25072546
1 DAMOON 兑换 UAH
2.43393276
1 DAMOON 兑换 VES
Bs3.051051
1 DAMOON 兑换 PKR
Rs16.03068249
1 DAMOON 兑换 KZT
30.3781059
1 DAMOON 兑换 THB
฿1.99987758
1 DAMOON 兑换 TWD
NT$1.899711
1 DAMOON 兑换 CHF
Fr0.05238597
1 DAMOON 兑换 HKD
HK$0.44787126
1 DAMOON 兑换 MAD
.د.م0.57797268