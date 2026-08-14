Dale 今日价格

Dale (DALE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.16%。当前 DALE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DALE。

Dale 目前市值在 $ 13,682.0 排名第 #-，流通供应量为 999.69M DALE。过去 24 小时内，DALE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00455105，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DALE 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +7.35%。过去一天，总交易量达到 --。

Dale（DALE）市场信息

市值 $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 总供应量 999,690,649.348755 999,690,649.348755 999,690,649.348755

Dale 的当前市值为 $ 13.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DALE 的流通量为 999.69M，总供应量是 999690649.348755，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.68K。