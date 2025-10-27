Daku V2（DAKU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.124912 $ 0.124912 $ 0.124912 24H最低价 $ 0.128649 $ 0.128649 $ 0.128649 24H最高价 24H最低价 $ 0.124912$ 0.124912 $ 0.124912 24H最高价 $ 0.128649$ 0.128649 $ 0.128649 历史最高 $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 最低价 $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 涨跌幅（1H） +0.73% 涨跌幅（1D） +2.20% 漲跌幅（7D） +2.55% 漲跌幅（7D） +2.55%

Daku V2（DAKU）当前实时价格为 $0.12886。过去 24 小时内，DAKU 的交易价格在 $ 0.124912 至 $ 0.128649 之间波动，市场活跃度显著。DAKU 的历史最高价为 $ 0.152985，历史最低价为 $ 0.02737318。

从短期表现来看，DAKU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.73%，过去 24 小时内变动为 +2.20%，过去 7 天内累计变动为 +2.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Daku V2（DAKU）市场信息

市值 $ 76.59M$ 76.59M $ 76.59M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 76.59M$ 76.59M $ 76.59M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 总供应量 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

Daku V2 的当前市值为 $ 76.59M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DAKU 的流通量为 600.00M，总供应量是 599999752.039898，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.59M。