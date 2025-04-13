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Daku 价格 (DAKU)

USD

Daku (DAKU) 实时价格图表

$0.055758
$0.055758$0.055758
+7.50%(1D)

今天 Daku (DAKU) 的价格

今天 Daku (DAKU) 的实时价格为 0.055762 USD。目前其市值为 $ 55.42M USD。DAKU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Daku 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Daku 当天价格变化为 +7.56%
- 其循环供应量为 999.00M USD

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Daku (DAKU) 价格表现 USD

今天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00391718
在过去30天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063058234
在过去60天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0671141840
在过去90天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.046949719651947966

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00391718+7.56%
30天$ -0.0063058234-11.30%
60天$ +0.0671141840+120.36%
90天$ +0.046949719651947966+532.78%

Daku (DAKU) 价格分析

Daku 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.05161
$ 0.05161$ 0.05161

$ 0.056008
$ 0.056008$ 0.056008

$ 0.067109
$ 0.067109$ 0.067109

+0.06%

+7.56%

+3.45%

Daku (DAKU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 55.42M
$ 55.42M$ 55.42M

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999.00M
999.00M 999.00M

什么是Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

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Daku (DAKU) 资源

官网

大家还在问：关于 Daku (DAKU) 的其他问题

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DAKU 兑换为当地货币

1 DAKU 兑换 VND
1,429.793442
1 DAKU 兑换 AUD
A$0.08866158
1 DAKU 兑换 GBP
0.04237912
1 DAKU 兑换 EUR
0.04907056
1 DAKU 兑换 USD
$0.055762
1 DAKU 兑换 MYR
RM0.24646804
1 DAKU 兑换 TRY
2.12230172
1 DAKU 兑换 JPY
¥8.00240462
1 DAKU 兑换 RUB
4.63828316
1 DAKU 兑换 INR
4.79330152
1 DAKU 兑换 IDR
Rp929.36629492
1 DAKU 兑换 KRW
79.2071329
1 DAKU 兑换 PHP
3.18847116
1 DAKU 兑换 EGP
￡E.2.85947536
1 DAKU 兑换 BRL
R$0.32676532
1 DAKU 兑换 CAD
C$0.07695156
1 DAKU 兑换 BDT
6.7611425
1 DAKU 兑换 NGN
88.65154284
1 DAKU 兑换 UAH
2.30352822
1 DAKU 兑换 VES
Bs3.959102
1 DAKU 兑换 PKR
Rs15.60164998
1 DAKU 兑换 KZT
28.75757864
1 DAKU 兑换 THB
฿1.86635414
1 DAKU 兑换 TWD
NT$1.80501594
1 DAKU 兑换 AED
د.إ0.20464654
1 DAKU 兑换 CHF
Fr0.04516722
1 DAKU 兑换 HKD
HK$0.4321555
1 DAKU 兑换 MAD
.د.م0.51747136
1 DAKU 兑换 MXN
$1.1319686