Daku 价格 (DAKU)
今天 Daku (DAKU) 的实时价格为 0.055762 USD。目前其市值为 $ 55.42M USD。DAKU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Daku 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Daku 当天价格变化为 +7.56%
- 其循环供应量为 999.00M USD
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今天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00391718。
在过去30天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063058234。
在过去60天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0671141840。
在过去90天内，Daku 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.046949719651947966。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00391718
|+7.56%
|30天
|$ -0.0063058234
|-11.30%
|60天
|$ +0.0671141840
|+120.36%
|90天
|$ +0.046949719651947966
|+532.78%
Daku 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+7.56%
+3.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.
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|1 DAKU 兑换 VND
₫1,429.793442
|1 DAKU 兑换 AUD
A$0.08866158
|1 DAKU 兑换 GBP
￡0.04237912
|1 DAKU 兑换 EUR
€0.04907056
|1 DAKU 兑换 USD
$0.055762
|1 DAKU 兑换 MYR
RM0.24646804
|1 DAKU 兑换 TRY
₺2.12230172
|1 DAKU 兑换 JPY
¥8.00240462
|1 DAKU 兑换 RUB
₽4.63828316
|1 DAKU 兑换 INR
₹4.79330152
|1 DAKU 兑换 IDR
Rp929.36629492
|1 DAKU 兑换 KRW
₩79.2071329
|1 DAKU 兑换 PHP
₱3.18847116
|1 DAKU 兑换 EGP
￡E.2.85947536
|1 DAKU 兑换 BRL
R$0.32676532
|1 DAKU 兑换 CAD
C$0.07695156
|1 DAKU 兑换 BDT
৳6.7611425
|1 DAKU 兑换 NGN
₦88.65154284
|1 DAKU 兑换 UAH
₴2.30352822
|1 DAKU 兑换 VES
Bs3.959102
|1 DAKU 兑换 PKR
Rs15.60164998
|1 DAKU 兑换 KZT
₸28.75757864
|1 DAKU 兑换 THB
฿1.86635414
|1 DAKU 兑换 TWD
NT$1.80501594
|1 DAKU 兑换 AED
د.إ0.20464654
|1 DAKU 兑换 CHF
Fr0.04516722
|1 DAKU 兑换 HKD
HK$0.4321555
|1 DAKU 兑换 MAD
.د.م0.51747136
|1 DAKU 兑换 MXN
$1.1319686