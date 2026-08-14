daHood 今日价格

daHood (DAHOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 41.04%。当前 DAHOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DAHOOD。

daHood 目前市值在 $ 68,575 排名第 #-，流通供应量为 823.86M DAHOOD。过去 24 小时内，DAHOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DAHOOD 在过去一小时内波动了 -3.43%，过去7 天内波动了 +52.33%。过去一天，总交易量达到 --。

daHood（DAHOOD）市场信息

市值 $ 68.58K$ 68.58K $ 68.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.24K$ 83.24K $ 83.24K 流通量 823.86M 823.86M 823.86M 总供应量 823,859,189.034744 823,859,189.034744 823,859,189.034744

daHood 的当前市值为 $ 68.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DAHOOD 的流通量为 823.86M，总供应量是 823859189.034744，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.24K。