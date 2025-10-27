Dagknight Dog（DOGK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） -1.27% 漲跌幅（7D） -12.37% 漲跌幅（7D） -12.37%

Dagknight Dog（DOGK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DOGK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DOGK 的历史最高价为 $ 0.00259503，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DOGK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.27%，过去 7 天内累计变动为 -12.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dagknight Dog（DOGK）市场信息

市值 $ 171.66K$ 171.66K $ 171.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 171.66K$ 171.66K $ 171.66K 流通量 2.27B 2.27B 2.27B 总供应量 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Dagknight Dog 的当前市值为 $ 171.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGK 的流通量为 2.27B，总供应量是 2267821956.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 171.66K。