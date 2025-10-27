DADI Insight Token（DIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 12.59 $ 12.59 $ 12.59 24H最低价 $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 24H最高价 24H最低价 $ 12.59$ 12.59 $ 12.59 24H最高价 $ 16.87$ 16.87 $ 16.87 历史最高 $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 最低价 $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 涨跌幅（1H） -0.38% 涨跌幅（1D） +20.76% 漲跌幅（7D） +21.15% 漲跌幅（7D） +21.15%

DADI Insight Token（DIT）当前实时价格为 $16.56。过去 24 小时内，DIT 的交易价格在 $ 12.59 至 $ 16.87 之间波动，市场活跃度显著。DIT 的历史最高价为 $ 19.08，历史最低价为 $ 7.47。

从短期表现来看，DIT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.38%，过去 24 小时内变动为 +20.76%，过去 7 天内累计变动为 +21.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DADI Insight Token（DIT）市场信息

市值 $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.83M$ 24.83M $ 24.83M 流通量 551.28K 551.28K 551.28K 总供应量 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

DADI Insight Token 的当前市值为 $ 9.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIT 的流通量为 551.28K，总供应量是 1500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.83M。