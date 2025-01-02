DAD 价格 (DAD)
今天 DAD (DAD) 的实时价格为 0.00180031 USD。目前其市值为 $ 1.30M USD。DAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DAD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.03K USD
- DAD 当天价格变化为 +1.99%
- 其循环供应量为 720.00M USD
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今天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009518869。
在过去60天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009378651。
在过去90天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001906056415134548。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.99%
|30天
|$ -0.0009518869
|-52.87%
|60天
|$ -0.0009378651
|-52.09%
|90天
|$ -0.001906056415134548
|-51.42%
DAD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.64%
+1.99%
-9.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.
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|1 DAD 兑换 AUD
A$0.002880496
|1 DAD 兑换 GBP
￡0.001440248
|1 DAD 兑换 EUR
€0.0017282976
|1 DAD 兑换 USD
$0.00180031
|1 DAD 兑换 MYR
RM0.0080473857
|1 DAD 兑换 TRY
₺0.0635689461
|1 DAD 兑换 JPY
¥0.2825766576
|1 DAD 兑换 RUB
₽0.19983441
|1 DAD 兑换 INR
₹0.1543045701
|1 DAD 兑换 IDR
Rp29.0372539993
|1 DAD 兑换 PHP
₱0.1041299304
|1 DAD 兑换 EGP
￡E.0.0913837356
|1 DAD 兑换 BRL
R$0.0114139654
|1 DAD 兑换 CAD
C$0.0025924464
|1 DAD 兑换 BDT
৳0.215137045
|1 DAD 兑换 NGN
₦2.7868438738
|1 DAD 兑换 UAH
₴0.0757210386
|1 DAD 兑换 VES
Bs0.09181581
|1 DAD 兑换 PKR
Rs0.5014763505
|1 DAD 兑换 KZT
₸0.9450367283
|1 DAD 兑换 THB
฿0.0616066082
|1 DAD 兑换 TWD
NT$0.0591761897
|1 DAD 兑换 CHF
Fr0.001620279
|1 DAD 兑换 HKD
HK$0.0139884087
|1 DAD 兑换 MAD
.د.م0.018183131