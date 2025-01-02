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DAD 价格 (DAD)

USD

DAD (DAD) 实时价格图表

$0.00180072
$0.00180072$0.00180072
+1.80%(1D)

今天 DAD (DAD) 的价格

今天 DAD (DAD) 的实时价格为 0.00180031 USD。目前其市值为 $ 1.30M USD。DAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DAD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.03K USD
- DAD 当天价格变化为 +1.99%
- 其循环供应量为 720.00M USD

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DAD (DAD) 价格表现 USD

今天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009518869
在过去60天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009378651
在过去90天内，DAD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001906056415134548

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.99%
30天$ -0.0009518869-52.87%
60天$ -0.0009378651-52.09%
90天$ -0.001906056415134548-51.42%

DAD (DAD) 价格分析

DAD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00165666
$ 0.00165666$ 0.00165666

$ 0.00185496
$ 0.00185496$ 0.00185496

$ 0.65039
$ 0.65039$ 0.65039

-1.64%

+1.99%

-9.51%

DAD (DAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 85.03K
$ 85.03K$ 85.03K

720.00M
720.00M 720.00M

什么是DAD (DAD)

DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.

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DAD (DAD) 资源

官网

大家还在问：关于 DAD (DAD) 的其他问题

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DAD 兑换为当地货币

1 DAD 兑换 AUD
A$0.002880496
1 DAD 兑换 GBP
0.001440248
1 DAD 兑换 EUR
0.0017282976
1 DAD 兑换 USD
$0.00180031
1 DAD 兑换 MYR
RM0.0080473857
1 DAD 兑换 TRY
0.0635689461
1 DAD 兑换 JPY
¥0.2825766576
1 DAD 兑换 RUB
0.19983441
1 DAD 兑换 INR
0.1543045701
1 DAD 兑换 IDR
Rp29.0372539993
1 DAD 兑换 PHP
0.1041299304
1 DAD 兑换 EGP
￡E.0.0913837356
1 DAD 兑换 BRL
R$0.0114139654
1 DAD 兑换 CAD
C$0.0025924464
1 DAD 兑换 BDT
0.215137045
1 DAD 兑换 NGN
2.7868438738
1 DAD 兑换 UAH
0.0757210386
1 DAD 兑换 VES
Bs0.09181581
1 DAD 兑换 PKR
Rs0.5014763505
1 DAD 兑换 KZT
0.9450367283
1 DAD 兑换 THB
฿0.0616066082
1 DAD 兑换 TWD
NT$0.0591761897
1 DAD 兑换 CHF
Fr0.001620279
1 DAD 兑换 HKD
HK$0.0139884087
1 DAD 兑换 MAD
.د.م0.018183131