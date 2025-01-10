Dackie USD 价格 (DCKUSD)
今天 Dackie USD (DCKUSD) 的实时价格为 0.992879 USD。目前其市值为 $ 15.69K USD。DCKUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dackie USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 374.01 USD
- Dackie USD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 13.25K USD
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今天内，Dackie USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Dackie USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016478812。
在过去60天内，Dackie USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035961084。
在过去90天内，Dackie USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051821287028003。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0016478812
|-0.16%
|60天
|$ -0.0035961084
|-0.36%
|90天
|$ -0.0051821287028003
|-0.51%
Dackie USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.
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|1 DCKUSD 兑换 AUD
A$1.59853519
|1 DCKUSD 兑换 GBP
￡0.80423199
|1 DCKUSD 兑换 EUR
€0.96309263
|1 DCKUSD 兑换 USD
$0.992879
|1 DCKUSD 兑换 MYR
RM4.45802671
|1 DCKUSD 兑换 TRY
₺35.15784539
|1 DCKUSD 兑换 JPY
¥156.6763062
|1 DCKUSD 兑换 RUB
₽100.7772185
|1 DCKUSD 兑换 INR
₹85.32802126
|1 DCKUSD 兑换 IDR
Rp16,014.17517737
|1 DCKUSD 兑换 PHP
₱58.03377755
|1 DCKUSD 兑换 EGP
￡E.50.19003345
|1 DCKUSD 兑换 BRL
R$5.99698916
|1 DCKUSD 兑换 CAD
C$1.42974576
|1 DCKUSD 兑换 BDT
৳121.11138042
|1 DCKUSD 兑换 NGN
₦1,536.95683442
|1 DCKUSD 兑换 UAH
₴42.08814081
|1 DCKUSD 兑换 VES
Bs52.622587
|1 DCKUSD 兑换 PKR
Rs276.87423794
|1 DCKUSD 兑换 KZT
₸522.01606304
|1 DCKUSD 兑换 THB
฿34.34368461
|1 DCKUSD 兑换 TWD
NT$32.73522063
|1 DCKUSD 兑换 CHF
Fr0.90351989
|1 DCKUSD 兑换 HKD
HK$7.72459862
|1 DCKUSD 兑换 MAD
.د.م9.98836274