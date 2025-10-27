DACHU THE CHEF（DACHU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.0029699 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.61% 涨跌幅（1D） +1.34% 漲跌幅（7D） -6.04%

DACHU THE CHEF（DACHU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DACHU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DACHU 的历史最高价为 $ 0.0029699，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DACHU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.61%，过去 24 小时内变动为 +1.34%，过去 7 天内累计变动为 -6.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DACHU THE CHEF（DACHU）市场信息

市值 $ 525.74K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 525.74K 流通量 955.00M 总供应量 954,998,997.0736979

DACHU THE CHEF 的当前市值为 $ 525.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DACHU 的流通量为 955.00M，总供应量是 954998997.0736979，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 525.74K。