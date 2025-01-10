D2 价格 (D2X)
今天 D2 (D2X) 的实时价格为 0.00817004 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。D2X 兑换 USD 的价格为实时更新。
D2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.42K USD
- D2 当天价格变化为 +11.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 D2X兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 D2X 价格信息的首选平台。
今天内，D2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00082231。
在过去30天内，D2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000283402。
在过去60天内，D2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002142756。
在过去90天内，D2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003418226071664868。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00082231
|+11.19%
|30天
|$ -0.0000283402
|-0.34%
|60天
|$ +0.0002142756
|+2.62%
|90天
|$ -0.003418226071664868
|-29.49%
D2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.35%
+11.19%
+16.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 D2X 兑换 AUD
A$0.0132354648
|1 D2X 兑换 GBP
￡0.0066177324
|1 D2X 兑换 EUR
€0.0079249388
|1 D2X 兑换 USD
$0.00817004
|1 D2X 兑换 MYR
RM0.0366834796
|1 D2X 兑换 TRY
₺0.2893828168
|1 D2X 兑换 JPY
¥1.2959317448
|1 D2X 兑换 RUB
₽0.83538659
|1 D2X 兑换 INR
₹0.7032770432
|1 D2X 兑换 IDR
Rp131.7748202612
|1 D2X 兑换 PHP
₱0.4789277448
|1 D2X 兑换 EGP
￡E.0.4130772224
|1 D2X 兑换 BRL
R$0.049837244
|1 D2X 兑换 CAD
C$0.0117648576
|1 D2X 兑换 BDT
৳0.9965814792
|1 D2X 兑换 NGN
₦12.6666666152
|1 D2X 兑换 UAH
₴0.3454292912
|1 D2X 兑换 VES
Bs0.43301212
|1 D2X 兑换 PKR
Rs2.2751110388
|1 D2X 兑换 KZT
₸4.311330108
|1 D2X 兑换 THB
฿0.2838271896
|1 D2X 兑换 TWD
NT$0.26961132
|1 D2X 兑换 CHF
Fr0.0074347364
|1 D2X 兑换 HKD
HK$0.0635629112
|1 D2X 兑换 MAD
.د.م0.0820272016