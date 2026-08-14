D1ckGPT 今日价格

D1ckGPT (DICK) 今日实时价格为 $ 0.00470536，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 DICK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00470536 每 DICK。

D1ckGPT 目前市值在 $ 307,371 排名第 #-，流通供应量为 26.34M DICK。过去 24 小时内，DICK 的交易价格在 $ 0.00462764（低点）和 $ 0.00475417（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.297034，而历史最低价为 $ 0.00440837。

短期表现方面，DICK 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -1.52%。过去一天，总交易量达到 $ 95.31。

D1ckGPT（DICK）市场信息

市值 $ 307.37K$ 307.37K $ 307.37K 成交量（24H） $ 95.31$ 95.31 $ 95.31 完全稀释市值 $ 324.61K$ 324.61K $ 324.61K 流通量 26.34M 26.34M 26.34M 总供应量 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

D1ckGPT 的当前市值为 $ 307.37K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 95.31。DICK 的流通量为 26.34M，总供应量是 69000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 324.61K。