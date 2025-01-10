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CYRUS 价格 (CRS)

USD

CYRUS (CRS) 实时价格图表

$0.00264199
$0.00264199$0.00264199
-3.40%(1D)

今天 CYRUS (CRS) 的价格

今天 CYRUS (CRS) 的实时价格为 0.00262746 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRS 兑换 USD 的价格为实时更新。
CYRUS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 188.08K USD
- CYRUS 当天价格变化为 -4.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CYRUS (CRS) 价格表现 USD

今天内，CYRUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000123807302091496
在过去30天内，CYRUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014001413
在过去60天内，CYRUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021009848
在过去90天内，CYRUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000123807302091496-4.50%
30天$ -0.0014001413-53.28%
60天$ -0.0021009848-79.96%
90天$ 0--

CYRUS (CRS) 价格分析

CYRUS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00259175
$ 0.00259175$ 0.00259175

$ 0.00297636
$ 0.00297636$ 0.00297636

$ 0.02206389
$ 0.02206389$ 0.02206389

+0.38%

-4.50%

+10.26%

CYRUS (CRS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 188.08K
$ 188.08K$ 188.08K

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什么是CYRUS (CRS)

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CYRUS (CRS) 资源

官网

大家还在问：关于 CYRUS (CRS) 的其他问题

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CRS 兑换为当地货币

1 CRS 兑换 AUD
A$0.0042564852
1 CRS 兑换 GBP
0.0021282426
1 CRS 兑换 EUR
0.0025486362
1 CRS 兑换 USD
$0.00262746
1 CRS 兑换 MYR
RM0.0117972954
1 CRS 兑换 TRY
0.0930646332
1 CRS 兑换 JPY
¥0.4167677052
1 CRS 兑换 RUB
0.2686315104
1 CRS 兑换 INR
0.2261717568
1 CRS 兑换 IDR
Rp42.3783811638
1 CRS 兑换 PHP
0.1540217052
1 CRS 兑换 EGP
￡E.0.1328443776
1 CRS 兑换 BRL
R$0.016027506
1 CRS 兑换 CAD
C$0.0037835424
1 CRS 兑换 BDT
0.3204975708
1 CRS 兑换 NGN
4.0735614348
1 CRS 兑换 UAH
0.1110890088
1 CRS 兑换 VES
Bs0.13925538
1 CRS 兑换 PKR
Rs0.7316687862
1 CRS 兑换 KZT
1.386510642
1 CRS 兑换 THB
฿0.0912779604
1 CRS 兑换 TWD
NT$0.08670618
1 CRS 兑换 CHF
Fr0.0023909886
1 CRS 兑换 HKD
HK$0.0204416388
1 CRS 兑换 MAD
.د.م0.0263796984