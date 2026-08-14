CyreneAI 今日价格

CyreneAI (CYAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.83%。当前 CYAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CYAI。

CyreneAI 目前市值在 $ 51,950 排名第 #-，流通供应量为 999.83M CYAI。过去 24 小时内，CYAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0024492，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CYAI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -20.25%。过去一天，总交易量达到 --。

CyreneAI（CYAI）市场信息

市值 $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,829,586.59555 999,829,586.59555 999,829,586.59555

CyreneAI 的当前市值为 $ 51.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CYAI 的流通量为 999.83M，总供应量是 999829586.59555，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.95K。