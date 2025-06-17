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CyOp New Era 价格 (CYOP)

USD

CyOp New Era (CYOP) 实时价格图表

$0.228296
$0.228296$0.228296
+2.40%(1D)

今天 CyOp New Era (CYOP) 的价格

今天 CyOp New Era (CYOP) 的实时价格为 0.228296 USD。目前其市值为 $ 228.30K USD。CYOP 兑换 USD 的价格为实时更新。
CyOp New Era 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CyOp New Era 当天价格变化为 +2.49%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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CyOp New Era (CYOP) 价格表现 USD

今天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00555331
在过去30天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00555331+2.49%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

CyOp New Era (CYOP) 价格分析

CyOp New Era 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.221627
$ 0.221627$ 0.221627

$ 0.232471
$ 0.232471$ 0.232471

$ 0.376367
$ 0.376367$ 0.376367

-0.16%

+2.49%

-10.84%

CyOp New Era (CYOP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 228.30K
$ 228.30K$ 228.30K

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1.00M
1.00M 1.00M

什么是CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

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CyOp New Era (CYOP) 资源

白皮书
官网

CyOp New Era（CYOP）代币经济

了解 CyOp New Era（CYOP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CYOP 代币的完整经济学

大家还在问：关于 CyOp New Era (CYOP) 的其他问题

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CYOP 兑换为当地货币

1 CYOP 兑换 VND
6,007.60924
1 CYOP 兑换 AUD
A$0.34700992
1 CYOP 兑换 GBP
0.16665608
1 CYOP 兑换 EUR
0.19633456
1 CYOP 兑换 USD
$0.228296
1 CYOP 兑换 MYR
RM0.96797504
1 CYOP 兑换 TRY
8.9948624
1 CYOP 兑换 JPY
¥33.00931864
1 CYOP 兑换 RUB
17.8984064
1 CYOP 兑换 INR
19.68824704
1 CYOP 兑换 IDR
Rp3,742.55677824
1 CYOP 兑换 KRW
311.452818
1 CYOP 兑换 PHP
12.955798
1 CYOP 兑换 EGP
￡E.11.43991256
1 CYOP 兑换 BRL
R$1.25334504
1 CYOP 兑换 CAD
C$0.3081996
1 CYOP 兑换 BDT
27.90690304
1 CYOP 兑换 NGN
352.85201464
1 CYOP 兑换 UAH
9.4856988
1 CYOP 兑换 VES
Bs23.286192
1 CYOP 兑换 PKR
Rs64.61689984
1 CYOP 兑换 KZT
117.0131148
1 CYOP 兑换 THB
฿7.41962
1 CYOP 兑换 TWD
NT$6.72788312
1 CYOP 兑换 AED
د.إ0.83784632
1 CYOP 兑换 CHF
Fr0.18491976
1 CYOP 兑换 HKD
HK$1.78984064
1 CYOP 兑换 MAD
.د.م2.07977656
1 CYOP 兑换 MXN
$4.31936032