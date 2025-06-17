CyOp New Era 价格 (CYOP)
今天 CyOp New Era (CYOP) 的实时价格为 0.228296 USD。目前其市值为 $ 228.30K USD。CYOP 兑换 USD 的价格为实时更新。
CyOp New Era 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CyOp New Era 当天价格变化为 +2.49%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00555331。
在过去30天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，CyOp New Era 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00555331
|+2.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CyOp New Era 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.16%
+2.49%
-10.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
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|1 CYOP 兑换 VND
₫6,007.60924
|1 CYOP 兑换 AUD
A$0.34700992
|1 CYOP 兑换 GBP
￡0.16665608
|1 CYOP 兑换 EUR
€0.19633456
|1 CYOP 兑换 USD
$0.228296
|1 CYOP 兑换 MYR
RM0.96797504
|1 CYOP 兑换 TRY
₺8.9948624
|1 CYOP 兑换 JPY
¥33.00931864
|1 CYOP 兑换 RUB
₽17.8984064
|1 CYOP 兑换 INR
₹19.68824704
|1 CYOP 兑换 IDR
Rp3,742.55677824
|1 CYOP 兑换 KRW
₩311.452818
|1 CYOP 兑换 PHP
₱12.955798
|1 CYOP 兑换 EGP
￡E.11.43991256
|1 CYOP 兑换 BRL
R$1.25334504
|1 CYOP 兑换 CAD
C$0.3081996
|1 CYOP 兑换 BDT
৳27.90690304
|1 CYOP 兑换 NGN
₦352.85201464
|1 CYOP 兑换 UAH
₴9.4856988
|1 CYOP 兑换 VES
Bs23.286192
|1 CYOP 兑换 PKR
Rs64.61689984
|1 CYOP 兑换 KZT
₸117.0131148
|1 CYOP 兑换 THB
฿7.41962
|1 CYOP 兑换 TWD
NT$6.72788312
|1 CYOP 兑换 AED
د.إ0.83784632
|1 CYOP 兑换 CHF
Fr0.18491976
|1 CYOP 兑换 HKD
HK$1.78984064
|1 CYOP 兑换 MAD
.د.م2.07977656
|1 CYOP 兑换 MXN
$4.31936032