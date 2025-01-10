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Cykura 价格 (CYS)

USD

Cykura (CYS) 实时价格图表

$0.00526904
$0.00526904$0.00526904
-1.40%(1D)

今天 Cykura (CYS) 的价格

今天 Cykura (CYS) 的实时价格为 0.00526904 USD。目前其市值为 $ 61.29K USD。CYS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cykura 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.68K USD
- Cykura 当天价格变化为 -1.46%
- 其循环供应量为 11.63M USD

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Cykura (CYS) 价格表现 USD

今天内，Cykura 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Cykura 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004164554
在过去60天内，Cykura 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000211699
在过去90天内，Cykura 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002023352024484298

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.46%
30天$ -0.0004164554-7.90%
60天$ -0.0000211699-0.40%
90天$ +0.002023352024484298+62.34%

Cykura (CYS) 价格分析

Cykura 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00520891
$ 0.00520891$ 0.00520891

$ 0.00544566
$ 0.00544566$ 0.00544566

$ 6.76
$ 6.76$ 6.76

+0.32%

-1.46%

-4.83%

Cykura (CYS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

11.63M
11.63M 11.63M

什么是Cykura (CYS)

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Cykura (CYS) 资源

官网

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CYS 兑换为当地货币

1 CYS 兑换 AUD
A$0.0084831544
1 CYS 兑换 GBP
0.0042679224
1 CYS 兑换 EUR
0.0051109688
1 CYS 兑换 USD
$0.00526904
1 CYS 兑换 MYR
RM0.0236579896
1 CYS 兑换 TRY
0.1865767064
1 CYS 兑换 JPY
¥0.831454512
1 CYS 兑换 RUB
0.53480756
1 CYS 兑换 INR
0.4528212976
1 CYS 兑换 IDR
Rp84.9845042312
1 CYS 兑换 PHP
0.307975388
1 CYS 兑换 EGP
￡E.0.266349972
1 CYS 兑换 BRL
R$0.0318250016
1 CYS 兑换 CAD
C$0.0075874176
1 CYS 兑换 BDT
0.6427174992
1 CYS 兑换 NGN
8.1563685392
1 CYS 兑换 UAH
0.2233546056
1 CYS 兑换 VES
Bs0.27925912
1 CYS 兑换 PKR
Rs1.4693244944
1 CYS 兑换 KZT
2.7702504704
1 CYS 兑换 THB
฿0.1822560936
1 CYS 兑换 TWD
NT$0.1737202488
1 CYS 兑换 CHF
Fr0.0047948264
1 CYS 兑换 HKD
HK$0.0409931312
1 CYS 兑换 MAD
.د.م0.0530065424