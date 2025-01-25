cYFI 价格 (CYFI)
今天 cYFI (CYFI) 的实时价格为 155.15 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
cYFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cYFI 当天价格变化为 +0.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.11。
在过去30天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -23.9219268700。
在过去60天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.0681299000。
在过去90天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +59.98158246228258。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.11
|+0.72%
|30天
|$ -23.9219268700
|-15.41%
|60天
|$ +5.0681299000
|+3.27%
|90天
|$ +59.98158246228258
|+63.03%
cYFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.64%
+0.72%
-12.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CYFI 兑换 AUD
A$245.137
|1 CYFI 兑换 GBP
￡124.12
|1 CYFI 兑换 EUR
€147.3925
|1 CYFI 兑换 USD
$155.15
|1 CYFI 兑换 MYR
RM678.0055
|1 CYFI 兑换 TRY
₺5,529.546
|1 CYFI 兑换 JPY
¥24,208.0545
|1 CYFI 兑换 RUB
₽15,159.7065
|1 CYFI 兑换 INR
₹13,370.827
|1 CYFI 兑换 IDR
Rp2,502,419.0045
|1 CYFI 兑换 PHP
₱9,037.4875
|1 CYFI 兑换 EGP
￡E.7,796.2875
|1 CYFI 兑换 BRL
R$916.9365
|1 CYFI 兑换 CAD
C$221.8645
|1 CYFI 兑换 BDT
৳18,926.7485
|1 CYFI 兑换 NGN
₦241,666.2945
|1 CYFI 兑换 UAH
₴6,503.888
|1 CYFI 兑换 VES
Bs8,688.4
|1 CYFI 兑换 PKR
Rs43,204.6205
|1 CYFI 兑换 KZT
₸80,387.8695
|1 CYFI 兑换 THB
฿5,206.834
|1 CYFI 兑换 TWD
NT$5,079.611
|1 CYFI 兑换 CHF
Fr139.635
|1 CYFI 兑换 HKD
HK$1,207.067
|1 CYFI 兑换 MAD
.د.م1,546.8455