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cYFI 价格 (CYFI)

USD

cYFI (CYFI) 实时价格图表

$155.15
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+0.70%(1D)

今天 cYFI (CYFI) 的价格

今天 cYFI (CYFI) 的实时价格为 155.15 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
cYFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cYFI 当天价格变化为 +0.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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cYFI (CYFI) 价格表现 USD

今天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.11
在过去30天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -23.9219268700
在过去60天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.0681299000
在过去90天内，cYFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +59.98158246228258

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.11+0.72%
30天$ -23.9219268700-15.41%
60天$ +5.0681299000+3.27%
90天$ +59.98158246228258+63.03%

cYFI (CYFI) 价格分析

cYFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 150.87
$ 150.87$ 150.87

$ 157.98
$ 157.98$ 157.98

$ 834.96
$ 834.96$ 834.96

+0.64%

+0.72%

-12.45%

cYFI (CYFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是cYFI (CYFI)

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官网

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CYFI 兑换为当地货币

1 CYFI 兑换 AUD
A$245.137
1 CYFI 兑换 GBP
124.12
1 CYFI 兑换 EUR
147.3925
1 CYFI 兑换 USD
$155.15
1 CYFI 兑换 MYR
RM678.0055
1 CYFI 兑换 TRY
5,529.546
1 CYFI 兑换 JPY
¥24,208.0545
1 CYFI 兑换 RUB
15,159.7065
1 CYFI 兑换 INR
13,370.827
1 CYFI 兑换 IDR
Rp2,502,419.0045
1 CYFI 兑换 PHP
9,037.4875
1 CYFI 兑换 EGP
￡E.7,796.2875
1 CYFI 兑换 BRL
R$916.9365
1 CYFI 兑换 CAD
C$221.8645
1 CYFI 兑换 BDT
18,926.7485
1 CYFI 兑换 NGN
241,666.2945
1 CYFI 兑换 UAH
6,503.888
1 CYFI 兑换 VES
Bs8,688.4
1 CYFI 兑换 PKR
Rs43,204.6205
1 CYFI 兑换 KZT
80,387.8695
1 CYFI 兑换 THB
฿5,206.834
1 CYFI 兑换 TWD
NT$5,079.611
1 CYFI 兑换 CHF
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1 CYFI 兑换 HKD
HK$1,207.067
1 CYFI 兑换 MAD
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