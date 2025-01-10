Cyclone Protocol 图标

Cyclone Protocol 价格 (CYC)

USD

Cyclone Protocol (CYC) 实时价格图表

$14.18
$14.18$14.18
-2.40%(1D)

今天 Cyclone Protocol (CYC) 的价格

今天 Cyclone Protocol (CYC) 的实时价格为 14.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cyclone Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.65K USD
- Cyclone Protocol 当天价格变化为 -2.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 CYC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CYC 价格信息的首选平台。

Cyclone Protocol (CYC) 价格表现 USD

今天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3493801157697
在过去30天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.2915225740
在过去60天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2444297100
在过去90天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04797269165404

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.3493801157697-2.40%
30天$ -3.2915225740-23.21%
60天$ -1.2444297100-8.77%
90天$ +0.04797269165404+0.34%

Cyclone Protocol (CYC) 价格分析

Cyclone Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

$ 6,994.22
$ 6,994.22$ 6,994.22

+1.57%

-2.40%

-8.55%

Cyclone Protocol (CYC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.65K
$ 1.65K$ 1.65K

0.00
0.00 0.00

什么是Cyclone Protocol (CYC)

Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Cyclone Protocol (CYC) 资源

官网

大家还在问：关于 Cyclone Protocol (CYC) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CYC 兑换为当地货币

1 CYC 兑换 AUD
A$22.9716
1 CYC 兑换 GBP
11.4858
1 CYC 兑换 EUR
13.7546
1 CYC 兑换 USD
$14.18
1 CYC 兑换 MYR
RM63.6682
1 CYC 兑换 TRY
502.2556
1 CYC 兑换 JPY
¥2,249.2316
1 CYC 兑换 RUB
1,449.7632
1 CYC 兑换 INR
1,220.6144
1 CYC 兑换 IDR
Rp228,709.6454
1 CYC 兑换 PHP
831.2316
1 CYC 兑换 EGP
￡E.716.9408
1 CYC 兑换 BRL
R$86.498
1 CYC 兑换 CAD
C$20.4192
1 CYC 兑换 BDT
1,729.6764
1 CYC 兑换 NGN
21,984.3884
1 CYC 兑换 UAH
599.5304
1 CYC 兑换 VES
Bs751.54
1 CYC 兑换 PKR
Rs3,948.7046
1 CYC 兑换 KZT
7,482.786
1 CYC 兑换 THB
฿492.6132
1 CYC 兑换 TWD
NT$467.94
1 CYC 兑换 CHF
Fr12.9038
1 CYC 兑换 HKD
HK$110.3204
1 CYC 兑换 MAD
.د.م142.3672