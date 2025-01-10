Cyclone Protocol 价格 (CYC)
今天 Cyclone Protocol (CYC) 的实时价格为 14.18 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cyclone Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.65K USD
- Cyclone Protocol 当天价格变化为 -2.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3493801157697。
在过去30天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.2915225740。
在过去60天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2444297100。
在过去90天内，Cyclone Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04797269165404。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.3493801157697
|-2.40%
|30天
|$ -3.2915225740
|-23.21%
|60天
|$ -1.2444297100
|-8.77%
|90天
|$ +0.04797269165404
|+0.34%
Cyclone Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.57%
-2.40%
-8.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.
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|1 CYC 兑换 AUD
A$22.9716
|1 CYC 兑换 GBP
￡11.4858
|1 CYC 兑换 EUR
€13.7546
|1 CYC 兑换 USD
$14.18
|1 CYC 兑换 MYR
RM63.6682
|1 CYC 兑换 TRY
₺502.2556
|1 CYC 兑换 JPY
¥2,249.2316
|1 CYC 兑换 RUB
₽1,449.7632
|1 CYC 兑换 INR
₹1,220.6144
|1 CYC 兑换 IDR
Rp228,709.6454
|1 CYC 兑换 PHP
₱831.2316
|1 CYC 兑换 EGP
￡E.716.9408
|1 CYC 兑换 BRL
R$86.498
|1 CYC 兑换 CAD
C$20.4192
|1 CYC 兑换 BDT
৳1,729.6764
|1 CYC 兑换 NGN
₦21,984.3884
|1 CYC 兑换 UAH
₴599.5304
|1 CYC 兑换 VES
Bs751.54
|1 CYC 兑换 PKR
Rs3,948.7046
|1 CYC 兑换 KZT
₸7,482.786
|1 CYC 兑换 THB
฿492.6132
|1 CYC 兑换 TWD
NT$467.94
|1 CYC 兑换 CHF
Fr12.9038
|1 CYC 兑换 HKD
HK$110.3204
|1 CYC 兑换 MAD
.د.م142.3672