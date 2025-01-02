Cyberperp 价格 (CYB)
今天 Cyberperp (CYB) 的实时价格为 1.96 USD。目前其市值为 $ 2.43M USD。CYB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cyberperp 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.91K USD
- Cyberperp 当天价格变化为 +16.91%
- 其循环供应量为 1.24M USD
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今天内，Cyberperp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.283522。
在过去30天内，Cyberperp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6375407640。
在过去60天内，Cyberperp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.2921561400。
在过去90天内，Cyberperp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.283522
|+16.91%
|30天
|$ -0.6375407640
|-32.52%
|60天
|$ +3.2921561400
|+167.97%
|90天
|$ 0
|--
Cyberperp 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.41%
+16.91%
+8.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
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|1 CYB 兑换 AUD
A$3.136
|1 CYB 兑换 GBP
￡1.568
|1 CYB 兑换 EUR
€1.8816
|1 CYB 兑换 USD
$1.96
|1 CYB 兑换 MYR
RM8.7612
|1 CYB 兑换 TRY
₺69.2076
|1 CYB 兑换 JPY
¥307.6416
|1 CYB 兑换 RUB
₽217.56
|1 CYB 兑换 INR
₹167.9916
|1 CYB 兑换 IDR
Rp31,612.8988
|1 CYB 兑换 PHP
₱113.3468
|1 CYB 兑换 EGP
￡E.99.4896
|1 CYB 兑换 BRL
R$12.4264
|1 CYB 兑换 CAD
C$2.8224
|1 CYB 兑换 BDT
৳234.22
|1 CYB 兑换 NGN
₦3,034.0408
|1 CYB 兑换 UAH
₴82.4376
|1 CYB 兑换 VES
Bs99.96
|1 CYB 兑换 PKR
Rs545.958
|1 CYB 兑换 KZT
₸1,028.8628
|1 CYB 兑换 THB
฿67.1104
|1 CYB 兑换 TWD
NT$64.4252
|1 CYB 兑换 CHF
Fr1.764
|1 CYB 兑换 HKD
HK$15.2292
|1 CYB 兑换 MAD
.د.م19.796