CyberKongz 今日价格

CyberKongz (KONG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.83%。当前 KONG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KONG。

CyberKongz 目前市值在 $ 271,612 排名第 #-，流通供应量为 385.50M KONG。过去 24 小时内，KONG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.020097，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KONG 在过去一小时内波动了 +0.92%，过去7 天内波动了 +8.08%。过去一天，总交易量达到 $ 911.43。

CyberKongz（KONG）市场信息

市值 $ 271.61K$ 271.61K $ 271.61K 成交量（24H） $ 911.43$ 911.43 $ 911.43 完全稀释市值 $ 704.57K$ 704.57K $ 704.57K 流通量 385.50M 385.50M 385.50M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CyberKongz 的当前市值为 $ 271.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 911.43。KONG 的流通量为 385.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 704.57K。