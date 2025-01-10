CyberHarbor 价格 (CHT)
今天 CyberHarbor (CHT) 的实时价格为 10.89 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CHT 兑换 USD 的价格为实时更新。
CyberHarbor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.48K USD
- CyberHarbor 当天价格变化为 -6.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CyberHarbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.77791317789765。
在过去30天内，CyberHarbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.0115011360。
在过去60天内，CyberHarbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5488549110。
在过去90天内，CyberHarbor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.645621993628447。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.77791317789765
|-6.66%
|30天
|$ -9.0115011360
|-82.75%
|60天
|$ -0.5488549110
|-5.03%
|90天
|$ +0.645621993628447
|+6.30%
CyberHarbor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.98%
-6.66%
-26.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.
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|1 CHT 兑换 AUD
A$17.6418
|1 CHT 兑换 GBP
￡8.8209
|1 CHT 兑换 EUR
€10.5633
|1 CHT 兑换 USD
$10.89
|1 CHT 兑换 MYR
RM48.8961
|1 CHT 兑换 TRY
₺385.7238
|1 CHT 兑换 JPY
¥1,727.3718
|1 CHT 兑换 RUB
₽1,113.3936
|1 CHT 兑换 INR
₹937.4112
|1 CHT 兑换 IDR
Rp175,645.1367
|1 CHT 兑换 PHP
₱638.3718
|1 CHT 兑换 EGP
￡E.550.5984
|1 CHT 兑换 BRL
R$66.429
|1 CHT 兑换 CAD
C$15.6816
|1 CHT 兑换 BDT
৳1,328.3622
|1 CHT 兑换 NGN
₦16,883.6382
|1 CHT 兑换 UAH
₴460.4292
|1 CHT 兑换 VES
Bs577.17
|1 CHT 兑换 PKR
Rs3,032.5383
|1 CHT 兑换 KZT
₸5,746.653
|1 CHT 兑换 THB
฿378.3186
|1 CHT 兑换 TWD
NT$359.37
|1 CHT 兑换 CHF
Fr9.9099
|1 CHT 兑换 HKD
HK$84.7242
|1 CHT 兑换 MAD
.د.م109.3356