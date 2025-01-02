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Curtis 价格 (CURTIS)

USD

Curtis (CURTIS) 实时价格图表

$0.0012184
$0.0012184$0.0012184
+8.20%(1D)

今天 Curtis (CURTIS) 的价格

今天 Curtis (CURTIS) 的实时价格为 0.0012184 USD。目前其市值为 $ 1.22M USD。CURTIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Curtis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.39K USD
- Curtis 当天价格变化为 +8.22%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Curtis (CURTIS) 价格表现 USD

今天内，Curtis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Curtis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005229805
在过去60天内，Curtis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007172600
在过去90天内，Curtis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+8.22%
30天$ -0.0005229805-42.92%
60天$ -0.0007172600-58.86%
90天$ 0--

Curtis (CURTIS) 价格分析

Curtis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00112073
$ 0.00112073$ 0.00112073

$ 0.00123245
$ 0.00123245$ 0.00123245

$ 0.02260401
$ 0.02260401$ 0.02260401

+0.31%

+8.22%

-5.22%

Curtis (CURTIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Curtis (CURTIS)

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Curtis (CURTIS) 资源

官网

大家还在问：关于 Curtis (CURTIS) 的其他问题

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CURTIS 兑换为当地货币

1 CURTIS 兑换 AUD
A$0.00194944
1 CURTIS 兑换 GBP
0.00097472
1 CURTIS 兑换 EUR
0.001169664
1 CURTIS 兑换 USD
$0.0012184
1 CURTIS 兑换 MYR
RM0.005446248
1 CURTIS 兑换 TRY
0.043021704
1 CURTIS 兑换 JPY
¥0.191240064
1 CURTIS 兑换 RUB
0.1352424
1 CURTIS 兑换 INR
0.104429064
1 CURTIS 兑换 IDR
Rp19.651610152
1 CURTIS 兑换 PHP
0.070460072
1 CURTIS 兑换 EGP
￡E.0.061858168
1 CURTIS 兑换 BRL
R$0.007724656
1 CURTIS 兑换 CAD
C$0.001754496
1 CURTIS 兑换 BDT
0.1455988
1 CURTIS 兑换 NGN
1.886058832
1 CURTIS 兑换 UAH
0.051245904
1 CURTIS 兑换 VES
Bs0.0621384
1 CURTIS 兑换 PKR
Rs0.33938532
1 CURTIS 兑换 KZT
0.639574712
1 CURTIS 兑换 THB
฿0.041718016
1 CURTIS 兑换 TWD
NT$0.040048808
1 CURTIS 兑换 CHF
Fr0.00109656
1 CURTIS 兑换 HKD
HK$0.009466968
1 CURTIS 兑换 MAD
.د.م0.01230584