Curetopia 价格 (CURES)
今天 Curetopia (CURES) 的实时价格为 0.0215336 USD。目前其市值为 $ 547.98K USD。CURES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Curetopia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Curetopia 当天价格变化为 -1.71%
- 其循环供应量为 25.38M USD
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今天内，Curetopia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00037546499467232。
在过去30天内，Curetopia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Curetopia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Curetopia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00037546499467232
|-1.71%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Curetopia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.77%
-1.71%
-7.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."
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|1 CURES 兑换 VND
₫552.1430376
|1 CURES 兑换 AUD
A$0.034238424
|1 CURES 兑换 GBP
￡0.016365536
|1 CURES 兑换 EUR
€0.018949568
|1 CURES 兑换 USD
$0.0215336
|1 CURES 兑换 MYR
RM0.095178512
|1 CURES 兑换 TRY
₺0.819568816
|1 CURES 兑换 JPY
¥3.090286936
|1 CURES 兑换 RUB
₽1.791164848
|1 CURES 兑换 INR
₹1.851028256
|1 CURES 兑换 IDR
Rp358.893189776
|1 CURES 兑换 KRW
₩30.58740212
|1 CURES 兑换 PHP
₱1.231291248
|1 CURES 兑换 EGP
￡E.1.104243008
|1 CURES 兑换 BRL
R$0.126186896
|1 CURES 兑换 CAD
C$0.029716368
|1 CURES 兑换 BDT
৳2.610949
|1 CURES 兑换 NGN
₦34.234547952
|1 CURES 兑换 UAH
₴0.889553016
|1 CURES 兑换 VES
Bs1.5288856
|1 CURES 兑换 PKR
Rs6.024885944
|1 CURES 兑换 KZT
₸11.105308192
|1 CURES 兑换 THB
฿0.720729592
|1 CURES 兑换 TWD
NT$0.697042632
|1 CURES 兑换 AED
د.إ0.079028312
|1 CURES 兑换 CHF
Fr0.017442216
|1 CURES 兑换 HKD
HK$0.1668854
|1 CURES 兑换 MAD
.د.م0.199831808
|1 CURES 兑换 MXN
$0.43713208