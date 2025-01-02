cUNI 价格 (CUNI)
今天 cUNI (CUNI) 的实时价格为 0.292145 USD。目前其市值为 $ 11.41M USD。CUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
cUNI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.33 USD
- cUNI 当天价格变化为 +9.09%
- 其循环供应量为 39.05M USD
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今天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02440875。
在过去30天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046117717。
在过去60天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2926506445。
在过去90天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.15562299383215385。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02440875
|+9.09%
|30天
|$ +0.0046117717
|+1.58%
|60天
|$ +0.2926506445
|+100.17%
|90天
|$ +0.15562299383215385
|+113.99%
cUNI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.92%
+9.09%
+10.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CUNI 兑换 AUD
A$0.467432
|1 CUNI 兑换 GBP
￡0.233716
|1 CUNI 兑换 EUR
€0.2804592
|1 CUNI 兑换 USD
$0.292145
|1 CUNI 兑换 MYR
RM1.30588815
|1 CUNI 兑换 TRY
₺10.31563995
|1 CUNI 兑换 JPY
¥45.8550792
|1 CUNI 兑换 RUB
₽32.428095
|1 CUNI 兑换 INR
₹25.03974795
|1 CUNI 兑换 IDR
Rp4,712.01546935
|1 CUNI 兑换 PHP
₱16.89474535
|1 CUNI 兑换 EGP
￡E.14.83220165
|1 CUNI 兑换 BRL
R$1.8521993
|1 CUNI 兑换 CAD
C$0.4206888
|1 CUNI 兑换 BDT
৳34.9113275
|1 CUNI 兑换 NGN
₦452.2346171
|1 CUNI 兑换 UAH
₴12.2876187
|1 CUNI 兑换 VES
Bs14.899395
|1 CUNI 兑换 PKR
Rs81.37698975
|1 CUNI 兑换 KZT
₸153.35567485
|1 CUNI 兑换 THB
฿10.0030448
|1 CUNI 兑换 TWD
NT$9.60280615
|1 CUNI 兑换 CHF
Fr0.2629305
|1 CUNI 兑换 HKD
HK$2.26996665
|1 CUNI 兑换 MAD
.د.م2.9506645