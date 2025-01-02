cUNI 图标

cUNI 价格 (CUNI)

USD

cUNI (CUNI) 实时价格图表

$0.292145
$0.292145$0.292145
+9.00%(1D)

今天 cUNI (CUNI) 的价格

今天 cUNI (CUNI) 的实时价格为 0.292145 USD。目前其市值为 $ 11.41M USD。CUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
cUNI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.33 USD
- cUNI 当天价格变化为 +9.09%
- 其循环供应量为 39.05M USD

在获取 MEXC 上从 CUNI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CUNI 价格信息的首选平台。

cUNI (CUNI) 价格表现 USD

今天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02440875
在过去30天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046117717
在过去60天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2926506445
在过去90天内，cUNI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.15562299383215385

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02440875+9.09%
30天$ +0.0046117717+1.58%
60天$ +0.2926506445+100.17%
90天$ +0.15562299383215385+113.99%

cUNI (CUNI) 价格分析

cUNI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.266931
$ 0.266931$ 0.266931

$ 0.291896
$ 0.291896$ 0.291896

$ 0.908721
$ 0.908721$ 0.908721

+0.92%

+9.09%

+10.67%

cUNI (CUNI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.41M
$ 11.41M$ 11.41M

$ 69.33
$ 69.33$ 69.33

39.05M
39.05M 39.05M

什么是cUNI (CUNI)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

cUNI (CUNI) 资源

官网

大家还在问：关于 cUNI (CUNI) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CUNI 兑换为当地货币

1 CUNI 兑换 AUD
A$0.467432
1 CUNI 兑换 GBP
0.233716
1 CUNI 兑换 EUR
0.2804592
1 CUNI 兑换 USD
$0.292145
1 CUNI 兑换 MYR
RM1.30588815
1 CUNI 兑换 TRY
10.31563995
1 CUNI 兑换 JPY
¥45.8550792
1 CUNI 兑换 RUB
32.428095
1 CUNI 兑换 INR
25.03974795
1 CUNI 兑换 IDR
Rp4,712.01546935
1 CUNI 兑换 PHP
16.89474535
1 CUNI 兑换 EGP
￡E.14.83220165
1 CUNI 兑换 BRL
R$1.8521993
1 CUNI 兑换 CAD
C$0.4206888
1 CUNI 兑换 BDT
34.9113275
1 CUNI 兑换 NGN
452.2346171
1 CUNI 兑换 UAH
12.2876187
1 CUNI 兑换 VES
Bs14.899395
1 CUNI 兑换 PKR
Rs81.37698975
1 CUNI 兑换 KZT
153.35567485
1 CUNI 兑换 THB
฿10.0030448
1 CUNI 兑换 TWD
NT$9.60280615
1 CUNI 兑换 CHF
Fr0.2629305
1 CUNI 兑换 HKD
HK$2.26996665
1 CUNI 兑换 MAD
.د.م2.9506645