cummunity 今日价格

cummunity (CUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.69%。当前 CUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CUM。

cummunity 目前市值在 $ 17,049.75 排名第 #-，流通供应量为 999.76M CUM。过去 24 小时内，CUM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00196824，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CUM 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +29.57%。过去一天，总交易量达到 --。

cummunity（CUM）市场信息

市值 $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K 流通量 999.76M 999.76M 999.76M 总供应量 999,764,728.379198 999,764,728.379198 999,764,728.379198

cummunity 的当前市值为 $ 17.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CUM 的流通量为 999.76M，总供应量是 999764728.379198，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.05K。