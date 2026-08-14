Cummingtonite 今日价格

Cummingtonite (CUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.79%。当前 CUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CUM。

Cummingtonite 目前市值在 $ 13,811.74 排名第 #-，流通供应量为 987.29M CUM。过去 24 小时内，CUM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00376364，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CUM 在过去一小时内波动了 -4.80%，过去7 天内波动了 -3.53%。过去一天，总交易量达到 --。

Cummingtonite（CUM）市场信息

市值 $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K 流通量 987.29M 987.29M 987.29M 总供应量 987,292,037.207628 987,292,037.207628 987,292,037.207628

Cummingtonite 的当前市值为 $ 13.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CUM 的流通量为 987.29M，总供应量是 987292037.207628，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.81K。