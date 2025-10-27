Culture（CULTURE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00002654$ 0.00002654 $ 0.00002654 最低价 $ 0.00000457$ 0.00000457 $ 0.00000457 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.94% 漲跌幅（7D） +0.94%

Culture（CULTURE）当前实时价格为 $0.00000479。过去 24 小时内，CULTURE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CULTURE 的历史最高价为 $ 0.00002654，历史最低价为 $ 0.00000457。

从短期表现来看，CULTURE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +0.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Culture（CULTURE）市场信息

市值 $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K 流通量 998.31M 998.31M 998.31M 总供应量 998,308,447.987539 998,308,447.987539 998,308,447.987539

Culture 的当前市值为 $ 4.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CULTURE 的流通量为 998.31M，总供应量是 998308447.987539，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.78K。