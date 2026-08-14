Cult DAO 今日价格

Cult DAO (CULT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 CULT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CULT。

Cult DAO 目前市值在 $ 2,483,424 排名第 #-，流通供应量为 3.84T CULT。过去 24 小时内，CULT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CULT 在过去一小时内波动了 -0.62%，过去7 天内波动了 -2.44%。过去一天，总交易量达到 --。

Cult DAO（CULT）市场信息

市值 $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M 流通量 3.84T 3.84T 3.84T 总供应量 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

Cult DAO 的当前市值为 $ 2.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CULT 的流通量为 3.84T，总供应量是 4983113538604.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.24M。