Ctez 价格 (CTEZ)
今天 Ctez (CTEZ) 的实时价格为 1.49 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTEZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ctez 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.81K USD
- Ctez 当天价格变化为 -1.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 CTEZ兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CTEZ 价格信息的首选平台。
今天内，Ctez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.020127356968611。
在过去30天内，Ctez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1279342310。
在过去60天内，Ctez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1854174780。
在过去90天内，Ctez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7045286781314862。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.020127356968611
|-1.33%
|30天
|$ -0.1279342310
|-8.58%
|60天
|$ +1.1854174780
|+79.56%
|90天
|$ +0.7045286781314862
|+89.70%
Ctez 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.34%
-1.33%
-8.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ctez is a synthetic tez backed by tez for better composability as an alternative to the virtual baker. It can be used directly in smart-contracts that would typically pool tez together without the thorny question of “who’s baking”.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CTEZ 兑换 AUD
A$2.4138
|1 CTEZ 兑换 GBP
￡1.2069
|1 CTEZ 兑换 EUR
€1.4453
|1 CTEZ 兑换 USD
$1.49
|1 CTEZ 兑换 MYR
RM6.6901
|1 CTEZ 兑换 TRY
₺52.7758
|1 CTEZ 兑换 JPY
¥236.3438
|1 CTEZ 兑换 RUB
₽152.3376
|1 CTEZ 兑换 INR
₹128.2592
|1 CTEZ 兑换 IDR
Rp24,032.2547
|1 CTEZ 兑换 PHP
₱87.3438
|1 CTEZ 兑换 EGP
￡E.75.3344
|1 CTEZ 兑换 BRL
R$9.089
|1 CTEZ 兑换 CAD
C$2.1456
|1 CTEZ 兑换 BDT
৳181.7502
|1 CTEZ 兑换 NGN
₦2,310.0662
|1 CTEZ 兑换 UAH
₴62.9972
|1 CTEZ 兑换 VES
Bs78.97
|1 CTEZ 兑换 PKR
Rs414.9203
|1 CTEZ 兑换 KZT
₸786.273
|1 CTEZ 兑换 THB
฿51.7626
|1 CTEZ 兑换 TWD
NT$49.17
|1 CTEZ 兑换 CHF
Fr1.3559
|1 CTEZ 兑换 HKD
HK$11.5922
|1 CTEZ 兑换 MAD
.د.م14.9596