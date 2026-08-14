Crystal Stones 今日价格

Crystal Stones (CRYSTAL STONES) 今日实时价格为 $ 0.00412735，过去 24 小时内变化了 8.15%。当前 CRYSTAL STONES 兑 USD 的汇率为 $ 0.00412735 每 CRYSTAL STONES。

Crystal Stones 目前市值在 $ 429,319 排名第 #-，流通供应量为 104.06M CRYSTAL STONES。过去 24 小时内，CRYSTAL STONES 的交易价格在 $ 0.00244484（低点）和 $ 0.00429214（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00516943，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRYSTAL STONES 在过去一小时内波动了 -0.82%，过去7 天内波动了 +84.95%。过去一天，总交易量达到 $ 32.90K。

Crystal Stones（CRYSTAL STONES）市场信息

市值 $ 429.32K$ 429.32K $ 429.32K 成交量（24H） $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 完全稀释市值 $ 429.32K$ 429.32K $ 429.32K 流通量 104.06M 104.06M 104.06M 总供应量 104,058,545.17381206 104,058,545.17381206 104,058,545.17381206

Crystal Stones 的当前市值为 $ 429.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.90K。CRYSTAL STONES 的流通量为 104.06M，总供应量是 104058545.17381206，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 429.32K。