CryptoXpress 价格 (XPRESS)
今天 CryptoXpress (XPRESS) 的实时价格为 0.04370146 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XPRESS 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryptoXpress 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 74.41K USD
- CryptoXpress 当天价格变化为 -16.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CryptoXpress 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00874735945537084。
在过去30天内，CryptoXpress 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0070454401。
在过去60天内，CryptoXpress 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066159465。
在过去90天内，CryptoXpress 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01098115565753278。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00874735945537084
|-16.67%
|30天
|$ -0.0070454401
|-16.12%
|60天
|$ -0.0066159465
|-15.13%
|90天
|$ -0.01098115565753278
|-20.08%
CryptoXpress 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
-16.67%
-24.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The $XPRESS utility token underpins the entire CryptoXpress platform, where investors will be able to avail of discounts and features by using the $XPRESS token when performing transactions within the CX mobile iOS and Android applications. CryptoXpress will provide investors further incentives to invest in its $XPRESS tokens through liquidity pool farming and staking rewards which will be announced in the upcoming weeks. The $XPRESS token vesting schedules have been designed through the advice of industry-leading organisations and advisors to ensure investor ROI, price stability, and token liquidity are maintained based on industry best practices.
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|1 XPRESS 兑换 AUD
A$0.0707963652
|1 XPRESS 兑换 GBP
￡0.0353981826
|1 XPRESS 兑换 EUR
€0.0423904162
|1 XPRESS 兑换 USD
$0.04370146
|1 XPRESS 兑换 MYR
RM0.1962195554
|1 XPRESS 兑换 TRY
₺1.5479057132
|1 XPRESS 兑换 JPY
¥6.9319255852
|1 XPRESS 兑换 RUB
₽4.4680372704
|1 XPRESS 兑换 INR
₹3.7631327206
|1 XPRESS 兑换 IDR
Rp716.4172624224
|1 XPRESS 兑换 PHP
₱2.5617795852
|1 XPRESS 兑换 EGP
￡E.2.2095458176
|1 XPRESS 兑换 BRL
R$0.266578906
|1 XPRESS 兑换 CAD
C$0.0629301024
|1 XPRESS 兑换 BDT
৳5.3307040908
|1 XPRESS 兑换 NGN
₦67.7538695548
|1 XPRESS 兑换 UAH
₴1.8476977288
|1 XPRESS 兑换 VES
Bs2.31617738
|1 XPRESS 兑换 PKR
Rs12.1695455662
|1 XPRESS 兑换 KZT
₸23.061260442
|1 XPRESS 兑换 THB
฿1.5177517058
|1 XPRESS 兑换 TWD
NT$1.4430222092
|1 XPRESS 兑换 CHF
Fr0.0397683286
|1 XPRESS 兑换 HKD
HK$0.3399973588
|1 XPRESS 兑换 MAD
.د.م0.4387626584