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Cryptoshares 价格 (SHARES)

USD

Cryptoshares (SHARES) 实时价格图表

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-17.70%(1D)

今天 Cryptoshares (SHARES) 的价格

今天 Cryptoshares (SHARES) 的实时价格为 0.00006501 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHARES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cryptoshares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 41.30 USD
- Cryptoshares 当天价格变化为 -17.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cryptoshares (SHARES) 价格表现 USD

今天内，Cryptoshares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Cryptoshares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000095547
在过去60天内，Cryptoshares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000490173
在过去90天内，Cryptoshares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009265092968686514

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-17.71%
30天$ +0.0000095547+14.70%
60天$ -0.0000490173-75.39%
90天$ -0.0009265092968686514-93.44%

Cryptoshares (SHARES) 价格分析

Cryptoshares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00006096
$ 0.00006096$ 0.00006096

$ 0.00015125
$ 0.00015125$ 0.00015125

$ 252.16
$ 252.16$ 252.16

-0.00%

-17.71%

-65.79%

Cryptoshares (SHARES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 41.30
$ 41.30$ 41.30

0.00
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什么是Cryptoshares (SHARES)

SHARES is a masternode and PoS coin whose usecase platform will enable the conversion and monetization of blockchain projects into publicly quoted and tradeable equity. Blockchain projects usecases are collaterized and converted to a crypto digital pseudo-stock to be quoted and traded as equity shares on the Cryptoshares platform/network.

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Cryptoshares (SHARES) 资源

官网

大家还在问：关于 Cryptoshares (SHARES) 的其他问题

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SHARES 兑换为当地货币

1 SHARES 兑换 AUD
A$0.000104016
1 SHARES 兑换 GBP
0.000052008
1 SHARES 兑换 EUR
0.0000624096
1 SHARES 兑换 USD
$0.00006501
1 SHARES 兑换 MYR
RM0.0002892945
1 SHARES 兑换 TRY
0.002320857
1 SHARES 兑换 JPY
¥0.010089552
1 SHARES 兑换 RUB
0.0064080357
1 SHARES 兑换 INR
0.005636367
1 SHARES 兑换 IDR
Rp1.0657375344
1 SHARES 兑换 PHP
0.0037978842
1 SHARES 兑换 EGP
￡E.0.0032648022
1 SHARES 兑换 BRL
R$0.0003796584
1 SHARES 兑换 CAD
C$0.0000942645
1 SHARES 兑换 BDT
0.0079240689
1 SHARES 兑换 NGN
0.1004788059
1 SHARES 兑换 UAH
0.0027096168
1 SHARES 兑换 VES
Bs0.00377058
1 SHARES 兑换 PKR
Rs0.0181286886
1 SHARES 兑换 KZT
0.0336660786
1 SHARES 兑换 THB
฿0.0021966879
1 SHARES 兑换 TWD
NT$0.0021414294
1 SHARES 兑换 CHF
Fr0.0000591591
1 SHARES 兑换 HKD
HK$0.0005064279
1 SHARES 兑换 MAD
.د.م0.0006520503