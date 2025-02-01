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Cryptorg 价格 (CTG)

USD

Cryptorg (CTG) 实时价格图表

$0.057257
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+2.30%(1D)

今天 Cryptorg (CTG) 的价格

今天 Cryptorg (CTG) 的实时价格为 0.057291 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cryptorg 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.06K USD
- Cryptorg 当天价格变化为 +2.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cryptorg (CTG) 价格表现 USD

今天内，Cryptorg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00128797
在过去30天内，Cryptorg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0139794394
在过去60天内，Cryptorg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0219618058
在过去90天内，Cryptorg 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0115573410265339

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00128797+2.30%
30天$ -0.0139794394-24.40%
60天$ -0.0219618058-38.33%
90天$ +0.0115573410265339+25.27%

Cryptorg (CTG) 价格分析

Cryptorg 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055824
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$ 0.060125
$ 0.060125$ 0.060125

$ 40,603
$ 40,603$ 40,603

-0.13%

+2.30%

-15.35%

Cryptorg (CTG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

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什么是Cryptorg (CTG)

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Cryptorg (CTG) 资源

官网

大家还在问：关于 Cryptorg (CTG) 的其他问题

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CTG 兑换为当地货币

1 CTG 兑换 AUD
A$0.0916656
1 CTG 兑换 GBP
0.0458328
1 CTG 兑换 EUR
0.05499936
1 CTG 兑换 USD
$0.057291
1 CTG 兑换 MYR
RM0.25494495
1 CTG 兑换 TRY
2.0452887
1 CTG 兑换 JPY
¥8.8915632
1 CTG 兑换 RUB
5.64717387
1 CTG 兑换 INR
4.9671297
1 CTG 兑换 IDR
Rp939.19657104
1 CTG 兑换 PHP
3.34694022
1 CTG 兑换 EGP
￡E.2.87715402
1 CTG 兑换 BRL
R$0.33457944
1 CTG 兑换 CAD
C$0.08307195
1 CTG 兑换 BDT
6.98319999
1 CTG 兑换 NGN
88.54839669
1 CTG 兑换 UAH
2.38788888
1 CTG 兑换 VES
Bs3.322878
1 CTG 兑换 PKR
Rs15.97616826
1 CTG 兑换 KZT
29.66871726
1 CTG 兑换 THB
฿1.93586289
1 CTG 兑换 TWD
NT$1.88716554
1 CTG 兑换 CHF
Fr0.05213481
1 CTG 兑换 HKD
HK$0.44629689
1 CTG 兑换 MAD
.د.م0.57462873